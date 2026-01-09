Así fue el look de 15 años de Allegra Cubero en Punta del Este

Nicole Neumann mostró el vestido soñado de Allegra Cubero para celebrar sus 15 años. ¡Mirá las fotos en la nota!

Mirá las fotos de los looks de Nicole Neumann y su hija.

Las vacaciones familiares de Nicole Neumann en Punta del Este coincidieron con un momento muy especial: los 15 años de su hija Allegra Cubero. Rodeada de su mamá, su padrastro Manuel Urcera, su hermanito Cruz y sus hermanas Indiana y Sienna, la adolescente celebró en la costa uruguaya, con una estética cuidada hasta el mínimo detalle.

Allegra, habituada a acompañar a Nicole en eventos y campañas de moda, eligió un vestido off white drapeado, con escote asimétrico de un solo hombro. La falda contaba con una caída irregular, que incorporó un aplique largo en uno de los laterales.

Para completar el estilismo, Allegra lució una gargantilla de brillantes plateados de Swarovski, que iluminó el escote y elevó el conjunto. En un toque inesperado y muy canchero, eligió botas biker marrones con hebillas, dándole una impronta rocker que rompió con la idea tradicional del vestido de 15.

El beauty look acompañó con un maquillaje natural, con delineado, iluminador, rubor y gloss. El pelo lo llevó suelto, con ondas estilo sirena, realizado por Diego Alfonso.

Nicole Neumann, por su parte, eligió un vestido largo azul marino con bordados de cuentas, aberturas laterales a la altura del vientre y la espalda, y una falda amplia.