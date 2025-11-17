Milanesa de pollo o de carne: un informe reveló cual es la favorita de los argentinos

El informe detalla que los principales motivos de la elección de la milanesa favorita son los precios y la practicidad al cocinarlos.

Un informe de consumo analizó cual de las dos tradicionales preparaciones de milanesa es la más elegida por los argentinos, el cual además reveló que ninguna parte del pollo supera en popularidad a la venta de milanesas de este animal. Los resultados se basan en un estudio del Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (Cincap).

El documento emitido por la Cincap, con información del Centro de Empresas Procesadoras Avícos (CEPA) analiza las creencias y hábitos de consumo de carne de pollo en la Argentina. Este informe remarcó que de todas las formas de consumir pollo, las milanesas son la forma preferida por los argentinos, tanto dentro como fuera del hogar.

Con una población encuestada de 1.000 personas, el 99% aseguró que la milanesa de pollo es el plato con carne blanca más consumido en el país, mientras que el 52% aseguró que lo comen entre una y tres veces por semana. Un 14% lo hace entre cuatro y seis veces por semana y solo un 5% lo hace casi a diario. Con estas cifras, la carne de vaca parece totalmente desplazada de la mesa de los argentinos cuando hablamos de milanesas.

Las cifras de la milanesa de pollo en la comida casera En lo que refiere a la preparación en el hogar del pollo, el 86% de los encuestados mencionó este plato, mientras que el pollo al horno se ubica en segundo lugar con un 72% de menciones.

Fuera del hogar, el pollo es elegido como el ingrediente principal en cuatro de cada diez personas (39%). En los restaurantes, como era de imaginarse, también gana la milanesa de pollo sobre cualquier otro tipo de preparación.