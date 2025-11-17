Pasé y miré: le robaron el medidor y lleva una semana sin agua
Una vecina del barrio Decavial, en Godoy Cruz, denunció públicamente a Aysam tras pasar una semana completa sin agua.
Una vecina del barrio Decavial, en Godoy Cruz, denunció públicamente a Aysam tras pasar una semana completa sin agua. La mujer aseguró que el problema comenzó luego del robo del medidor en su domicilio, ocurrido el martes pasado, y desde entonces no logró obtener una respuesta concreta por parte de Aguas Mendocinas.
Según explicó, realizó numerosos llamados y mensajes a la empresa. Allí le informaron que su pedido tenía prioridad, aunque la situación no fue resuelta. La falta de un bypass provisorio complicó aún más su día a día, ya que continúa sin servicio mientras espera la instalación de un nuevo dispositivo.
La vecina también expresó su malestar por la instalación obligatoria del medidor en esa zona. Sostuvo que, según su experiencia, el sistema no se ajusta al consumo real y que igualmente la facturación se calcula por metro cubierto, lo que hace innecesaria la reposición urgente.
Frente a la falta de soluciones, pidió visibilizar su caso para acelerar la intervención de Aysam. Mientras tanto, el reclamo se suma a otros vecinos que también expresaron preocupación por la ocurrencia de robos similares y por la demora en las respuestas de Aguas Mendocinas.