Descubrió que no era el papá de una adolescente y pidió anular la paternidad: qué dijo la Justicia

La Justicia de Córdoba resolvió en torno al pedido de anulación de paternidad que hizo un hombre al descubrir que no era el papá biológico de una adolescente de 14 años . El contundente fallo tuvo en cuenta que la acción fue iniciada fuera de los plazos legales establecidos.

La decisión fue tomada por el juez Gabriel Tavip, quien rechazó el pedido de impugnación de filiación presentado por el hombre, y resolvió que la menor continúe siendo legalmente hija del exesposo de su madre, pese a que se comprobó que no existe vínculo biológico entre ambos.

El caso se remonta a la relación entre el hombre y la madre de la adolescente, quienes estuvieron casados entre 2004 y 2011. A pesar de la separación, continuaron manteniendo encuentros ocasionales. En ese contexto, en 2012 nació la niña, quien fue inscripta como hija del entonces marido, dado que el vínculo legal aún seguía vigente.

Durante más de una década, el hombre asumió plenamente su rol de padre : pagó la cuota alimentaria y ejerció la paternidad. Sin embargo, en 2024 decidió avanzar con un planteo judicial para impugnar la filiación, acompañado de un estudio de ADN.

El juez determinó que el hombre ya sabía desde 2016 que no era el padre biológico , ya que había participado de un análisis genético que lo confirmaba. Por eso, consideró que no se trató de un descubrimiento reciente, sino de una situación conocida y sostenida en el tiempo. En ese sentido, el planteo fue rechazado por extemporáneo.

Uno de los aspectos centrales del fallo fue la llamada “posesión de estado de hija”, es decir, el vínculo afectivo, social y cotidiano construido entre la adolescente y su padre legal.

El magistrado subrayó que la joven se identifica con su apellido y lo reconoce como su padre, por lo que modificar esa realidad implicaría afectar su identidad y sus derechos.

Críticas al padre y la madre

En la resolución, también hubo cuestionamientos hacia ambos adultos por haber ocultado durante años la verdad biológica. El juez consideró que esa conducta vulneró el derecho de la adolescente a conocer su identidad.

Más allá del rechazo al pedido del hombre, la Justicia dejó abierta la posibilidad de que la joven, si así lo desea, pueda iniciar en cualquier momento un proceso para determinar su filiación biológica.

Además, se dispuso que cuente con acompañamiento profesional para ser informada de manera adecuada sobre sus derechos.