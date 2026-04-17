Cuánto cuesta la transferencia de un auto usado en abril de 2026

Transferencia de autos usados: cuánto cuesta hacer el trámite en abril de 2026

La compra de un auto usado en Argentina implica un paso obligatorio: la transferencia de titularidad. Este trámite no solo formaliza la operación , sino que además determina quién es el responsable legal del vehículo frente a multas, impuestos o cualquier inconveniente futuro. Los montos y detalles.

En abril de 2026, el costo de la transferencia mantiene el esquema actualizado en los últimos años, aunque el monto final puede variar significativamente según distintos factores.

El principal componente del precio es un arancel que se determina como un porcentaje del valor del vehículo. Actualmente:

Este valor se calcula en base a la tabla oficial de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), que fija la valuación de cada unidad según modelo y antigüedad.

autos usados1.jpg Compra venta de auto usado. Noticias Argentinas

Los costos adicionales que encarecen el trámite y los montos

Más allá del arancel base, hay otros gastos que impactan directamente en el precio final:

Impuesto de sellos (puede rondar el 3% en algunas jurisdicciones)

Informe de infracciones o multas

Formulario 13 de rentas

Verificación policial obligatoria

Estos cargos explican por qué dos transferencias similares pueden tener valores distintos dependiendo de la provincia o ciudad donde se realicen.

Si bien no hay un monto único, las estimaciones para autos usados de gama media indican que el costo total puede ubicarse entre $400.000 y $600.000, e incluso superar esa cifra en distritos con mayor carga impositiva.

Por ejemplo, en un vehículo valuado en $10 millones, solo el arancel base puede rondar los $100.000 a $200.000, a lo que luego se suman impuestos y gastos administrativos.

La transferencia es el único acto que acredita legalmente la propiedad del vehículo. Además, libera al vendedor de responsabilidades civiles, penales y tributarias posteriores a la venta.

El trámite se inicia de forma online a través del sistema de la DNRPA y se completa de manera presencial en el registro automotor correspondiente.