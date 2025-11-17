Incendio forestal en El Bolsón generó preocupación ante el alerta por temporal

Luego de que se desataran dos focos de incendio en la zona de la Granja Larix, el mismo fue contenido tras un rápido accionar de los equipos de emergencia.

La Patagonia se encuentra atravesando un momento de mucha precaución, luego del alerta meteorológico y las advertencias que se emitieron este lunes por las fuertes ráfagas de viento en distintas provincias. En ese contexto de emergencia, un fuerte incendio forestal se desató en El Bolsón, donde había mucha preocupación por miedo a que se extendiera a partir del viento.

Todo ocurrió en la zona de la Granja Larix, sobre la Ruta 40, al norte de la localidad, donde se llevó a cabo un gran operativo de los rescatistas y Bomberos para intentar controlar los focos de incendio, ante el temor de que los fuertes vientos intensificaran y extendieran el fuego. El alerta fue emitido cerca de las 14:30 de este lunes, cuando se desplegaron dotaciones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif), además del personal mencionado.

Incendio en El Bolsón De todas formas, el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, informó más tarde que ambos focos habían sido apagados tras una rápida respuesta de los distintos equipos de trabajo. "Quiero reconocer el enorme trabajo del SPLIF, del Plan Nacional de Manejo del Fuego, de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón y de todos los equipos que actuaron con una velocidad y un compromiso ejemplar", comenzó explicando.

"El incendio de hoy podría haber generado pérdidas muy graves, pero la coordinación, la experiencia y el coraje hicieron la diferencia. En medio de vientos fuertes y condiciones extremas, estuvieron donde había que estar y actuaron sin dudar", agregó Weretilneck en relación al gran trabajo hecho por estos equipos.

Los focos del incendio Según los primeros reportes, el principal foco de incendio se encontraba en el barrio Luján, al kilómetro 1922 de la Ruta 40 Norte. Allí, el Splif desplegó cinco dotaciones para atacar ese frente activo, donde además se solicitó la asistencia al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, junto a Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Seguridad Vial, Protección Civil, Gendarmería Nacional y la Unidad de Gestión de Riesgos municipal.