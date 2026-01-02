Receta express de verano: ensalada de hojas verdes que nunca falla

Esta receta de ensalada de hojas verdes es un básico infaltable del verano argentino: fresca, liviana y súper adaptable. Ideal como plato principal suave o como acompañamiento, se arma en minutos y permite jugar con distintos sabores sin complicarse. Es perfecta para los días de calor, cuando no dan ganas de cocinar demasiado. Además, admite mil variantes según lo que haya en la heladera. Bien condimentada y recién hecha, aporta frescura y equilibrio a cualquier comida. Un clásico simple que nunca falla. ¡Manos a la obra!

Las hojas se conservan mejor secándolas bien antes de usar. Prepara para el verano esta receta de ensalada de verdes.

1- Lavar bien la lechuga , la rúcula y la espinaca , y secarlas.

2- Cortar las hojas con la mano y colocarlas en un bowl grande.

3- Lavar y cortar los tomates cherry por la mitad.

4- Cortar la cebolla morada en pluma fina.

5- Agregar los tomates y la cebolla al bowl con las hojas.

6- Condimentar con el aceite de oliva, el jugo de limón, la sal y la pimienta.

7- Mezclar suavemente justo antes de servir para no marchitar las hojas.

Esta receta de ensalada de verdes es clave en verano por su alto poder refrescante. Esta receta de ensalada de verdes es clave en verano por su alto poder refrescante. Shutterstock

De la cocina a la mesa

La ensalada de hojas verdes es una de esas preparaciones simples que nunca fallan. Bien fresca y recién armada, acompaña perfectamente carnes, pescados o platos fríos, y también puede transformarse en un plato principal sumando proteínas o semillas. En verano, resulta ideal por su liviandad y rapidez de preparación. Lo importante es usar hojas frescas, bien secas y condimentar a último momento para mantener su textura y sabor. Una receta básica, saludable y siempre vigente en la mesa argentina. ¡A disfrutar!