Receta clásica de verano: ensalada de arroz con atún fresca y rendidora

Esta receta de ensalada de arroz con atún es un comodín del verano argentino: fresca, rendidora y fácil de preparar. Ideal para llevar a la pileta, la oficina o resolver un almuerzo liviano sin prender el horno y usando ingredientes simples y accesibles. ¡Preparala y se va a ganar tu corazón!

Esta receta de ensalada de arroz con atún es infaltable en verano por su practicidad y fácil conservación.

Condimentar con el aceite , el jugo de limón , sal y pimienta .

En un bowl grande, mezclar el arroz frío, el atún , el tomate , la cebolla y los huevos .

Lavar y cortar en cubos el tomate y la cebolla .

Hervir el arroz largo fino en abundante agua con sal hasta que esté tierno. Escurrir y enfriar.

De la cocina a la mesa

La ensalada de arroz con atún es una de esas preparaciones que nunca fallan cuando el calor aprieta. Es fresca, económica y se puede adaptar fácilmente según lo que tengas en la heladera. Funciona perfecta como plato principal liviano o como acompañamiento de carnes frías y milanesas. Además, es ideal para preparar con anticipación y llevar a reuniones, picnics o almuerzos laborales. Bien fría y recién condimentada, mantiene su textura y sabor, convirtiéndose en una opción práctica y bien veraniega, de esas que se repiten año tras año en la mesa argentina. ¡A disfrutar!