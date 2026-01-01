Presenta:

Receta clásica de verano: ensalada de arroz con atún fresca y rendidora

Fresca y práctica, esta receta de ensalada de arroz con atún es ideal para el verano: se prepara antes, no lleva horno y resuelve comidas livianas.

Candela Spann

La ensalada de arroz con atún es una receta clásica del verano argentino
Esta receta de ensalada de arroz con atún es un comodín del verano argentino: fresca, rendidora y fácil de preparar. Ideal para llevar a la pileta, la oficina o resolver un almuerzo liviano sin prender el horno y usando ingredientes simples y accesibles. ¡Preparala y se va a ganar tu corazón!

Esta receta de ensalada de arroz con atún es infaltable en verano por su practicidad y fácil conservación.
Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Arroz largo fino, 200 g

  • Atún al natural, 2 latas (170 g escurridas)

  • Tomate, 2 unidades medianas

  • Huevo, 2 unidades

  • Cebolla, ½ unidad

  • Aceite, 3 cucharadas

  • Jugo de limón, 2 cucharadas

  • Sal, a gusto

  • Pimienta, a gusto

Paso a paso para lograr la mejor ensalada del mundo

  • Hervir el arroz largo fino en abundante agua con sal hasta que esté tierno. Escurrir y enfriar.

  • Hervir los huevos durante 10 minutos, enfriar, pelar y picar.

  • Lavar y cortar en cubos el tomate y la cebolla.

  • Escurrir bien el atún al natural.

  • En un bowl grande, mezclar el arroz frío, el atún, el tomate, la cebolla y los huevos.

  • Condimentar con el aceite, el jugo de limón, sal y pimienta.

  • Mezclar con cuidado para no aplastar los ingredientes.

  • Llevar a la heladera al menos 30 minutos antes de servir.

El arroz frío absorbe mejor los sabores del aderezo ¡prepara esta ensalada de arroz con atún!
De la cocina a la mesa

La ensalada de arroz con atún es una de esas preparaciones que nunca fallan cuando el calor aprieta. Es fresca, económica y se puede adaptar fácilmente según lo que tengas en la heladera. Funciona perfecta como plato principal liviano o como acompañamiento de carnes frías y milanesas. Además, es ideal para preparar con anticipación y llevar a reuniones, picnics o almuerzos laborales. Bien fría y recién condimentada, mantiene su textura y sabor, convirtiéndose en una opción práctica y bien veraniega, de esas que se repiten año tras año en la mesa argentina. ¡A disfrutar!

