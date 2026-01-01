Receta clásica de verano: ensalada de arroz con atún fresca y rendidora
Fresca y práctica, esta receta de ensalada de arroz con atún es ideal para el verano: se prepara antes, no lleva horno y resuelve comidas livianas.
Esta receta de ensalada de arroz con atún es un comodín del verano argentino: fresca, rendidora y fácil de preparar. Ideal para llevar a la pileta, la oficina o resolver un almuerzo liviano sin prender el horno y usando ingredientes simples y accesibles. ¡Preparala y se va a ganar tu corazón!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
-
Arroz largo fino, 200 g
Atún al natural, 2 latas (170 g escurridas)
Tomate, 2 unidades medianas
Huevo, 2 unidades
Cebolla, ½ unidad
Aceite, 3 cucharadas
Jugo de limón, 2 cucharadas
Sal, a gusto
Pimienta, a gusto
Paso a paso para lograr la mejor ensalada del mundo
-
Hervir el arroz largo fino en abundante agua con sal hasta que esté tierno. Escurrir y enfriar.
Hervir los huevos durante 10 minutos, enfriar, pelar y picar.
Lavar y cortar en cubos el tomate y la cebolla.
Escurrir bien el atún al natural.
En un bowl grande, mezclar el arroz frío, el atún, el tomate, la cebolla y los huevos.
Condimentar con el aceite, el jugo de limón, sal y pimienta.
Mezclar con cuidado para no aplastar los ingredientes.
Llevar a la heladera al menos 30 minutos antes de servir.
De la cocina a la mesa
La ensalada de arroz con atún es una de esas preparaciones que nunca fallan cuando el calor aprieta. Es fresca, económica y se puede adaptar fácilmente según lo que tengas en la heladera. Funciona perfecta como plato principal liviano o como acompañamiento de carnes frías y milanesas. Además, es ideal para preparar con anticipación y llevar a reuniones, picnics o almuerzos laborales. Bien fría y recién condimentada, mantiene su textura y sabor, convirtiéndose en una opción práctica y bien veraniega, de esas que se repiten año tras año en la mesa argentina. ¡A disfrutar!