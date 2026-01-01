Presenta:

Receta clásica de verano: mousse de limón rápida y sin complicaciones

Fresca y fácil, esta receta de mousse de limón es un clásico del verano: liviana, sin horno y con el equilibrio justo entre acidez y cremosidad.

Candela Spann

Esta receta de mousse de limón es un clásico infalible del verano argentino: fresca, liviana y bien rendidora. Ideal para cerrar una comida sin quedar pesado, se prepara en pocos pasos y con ingredientes simples que seguro ya tenés en casa. Prepararla es super sencillo y verás que se convertirá en tu favorita. ¡A cocinar!

Esta receta de mousse de limón se populariza en verano por no llevar horno.

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Crema de leche, 300 ml

  • Leche condensada, 1 lata (395 gramos)

  • Jugo de limón recién exprimido, 120 ml

  • Ralladura de limón, 1 cucharada

  • Gelatina sin sabor, 7 gramos

  • Agua fría, 50 ml

Paso a paso para lograr una mousse de limón deliciosa

  • Hidratar la gelatina sin sabor en el agua fría y dejar reposar 5 minutos.

  • Llevar la gelatina sin sabor hidratada a fuego bajo o microondas hasta que se disuelva, sin hervir.

  • Batir la crema de leche a medio punto, sin que quede demasiado firme.

  • En un bowl, mezclar la leche condensada con el jugo de limón y la ralladura de limón.

  • Incorporar la gelatina sin sabor disuelta en hilo, mezclando bien.

  • Sumar la crema de leche batida con movimientos envolventes.

  • Distribuir la preparación en copas o un recipiente grande.

  • Llevar a la heladera mínimo 3 horas antes de servir.

El limón ayuda a que la mousse tome cuerpo sin necesidad de cocción

De la cocina a la mesa

Esta mousse de limón es de esas preparaciones que siempre quedan bien y levantan cualquier comida, sobre todo en días de calor intenso. Su textura suave y aireada, combinada con el toque ácido del limón, la hace súper refrescante y nada empalagosa. Podés servirla sola, con un poco más de ralladura por arriba o acompañarla con frutas frescas. Además, es una receta práctica para anticipar, ideal para reuniones, almuerzos familiares o simplemente para tener algo rico en la heladera. Simple, rendidora y bien veraniega, como nos gusta. ¡A disfrutar!

