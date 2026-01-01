Cortes de luz en verano: cuáles son los electrodomésticos que más se dañan
Las altas temperaturas del verano ponen en jaque a algunos electrodomésticos ante los constantes cortes de luz.
Con la llegada del verano y el aumento del consumo eléctrico, los cortes de luz y los problemas de baja tensión vuelven a ser una preocupación habitual en muchos hogares. Más allá de la incomodidad que generan, estas fallas en el suministro pueden provocar daños graves en electrodomésticos, algunos de los cuales son especialmente sensibles a las variaciones de voltaje.
Los especialistas coinciden en que la baja tensión es incluso más peligrosa que un corte total, ya que obliga a los equipos a trabajar de manera forzada. Entre los más vulnerables se encuentran:
Heladeras y freezers: sus motores necesitan un voltaje estable para funcionar correctamente. Cuando la energía llega por debajo de lo normal, el motor intenta arrancar varias veces, se recalienta y puede terminar quemándose en poco tiempo.
Aires acondicionados: el compresor es uno de los componentes más expuestos. La baja tensión puede provocar fallas repetidas en el encendido, dañando tanto el motor como las placas electrónicas.
Electrodomésticos modernos con electrónica digital, como lavarropas automáticos, microondas y televisores Smart: las fluctuaciones eléctricas pueden afectar las fuentes internas y los circuitos, generando desperfectos costosos o irreparables.
Cómo evitar daños en el hogar este verano
Ante señales de problemas eléctricos —como luces que titilan o aparatos que funcionan de forma irregular—, una de las primeras recomendaciones es desenchufar los electrodomésticos, especialmente los más grandes o costosos.
Otra medida clave es la instalación de protectores de tensión, ya sea individuales o en el tablero general de la vivienda. Estos dispositivos cortan automáticamente el suministro cuando detectan valores peligrosos y lo restablecen solo cuando la energía vuelve a ser estable, reduciendo significativamente el riesgo de daños.
Qué hacer si un equipo se quema
En caso de que un electrodoméstico resulte afectado por fallas en el suministro, los usuarios pueden realizar un reclamo ante la empresa distribuidora de electricidad y el ente regulador correspondiente, siempre que puedan demostrar que el daño fue consecuencia directa de un problema en el servicio.
Los cortes y la baja tensión no solo generan molestias, sino también gastos inesperados. Por eso, en un contexto de altas temperaturas y uso intensivo de equipos eléctricos, la prevención se vuelve fundamental para proteger los aparatos del hogar y evitar pérdidas económicas.