Cortes de luz en verano: cuáles son los electrodomésticos que más se dañan

Las altas temperaturas del verano ponen en jaque a algunos electrodomésticos ante los constantes cortes de luz.

Los electrodomésticos más dañados en el verano por los cortes de luz.

Con la llegada del verano y el aumento del consumo eléctrico, los cortes de luz y los problemas de baja tensión vuelven a ser una preocupación habitual en muchos hogares. Más allá de la incomodidad que generan, estas fallas en el suministro pueden provocar daños graves en electrodomésticos, algunos de los cuales son especialmente sensibles a las variaciones de voltaje.

Los especialistas coinciden en que la baja tensión es incluso más peligrosa que un corte total, ya que obliga a los equipos a trabajar de manera forzada. Entre los más vulnerables se encuentran:

Heladeras y freezers: sus motores necesitan un voltaje estable para funcionar correctamente. Cuando la energía llega por debajo de lo normal, el motor intenta arrancar varias veces, se recalienta y puede terminar quemándose en poco tiempo.

Aires acondicionados: el compresor es uno de los componentes más expuestos. La baja tensión puede provocar fallas repetidas en el encendido, dañando tanto el motor como las placas electrónicas.

Electrodomésticos modernos con electrónica digital, como lavarropas automáticos, microondas y televisores Smart: las fluctuaciones eléctricas pueden afectar las fuentes internas y los circuitos, generando desperfectos costosos o irreparables. Cómo evitar daños en el hogar este verano Ante señales de problemas eléctricos —como luces que titilan o aparatos que funcionan de forma irregular—, una de las primeras recomendaciones es desenchufar los electrodomésticos, especialmente los más grandes o costosos.

Las ventajas de los televisores inteligentes pueden tornarse en desventajas. Los cortes de luz en el verano pueden afectar a los televisores. Otra medida clave es la instalación de protectores de tensión, ya sea individuales o en el tablero general de la vivienda. Estos dispositivos cortan automáticamente el suministro cuando detectan valores peligrosos y lo restablecen solo cuando la energía vuelve a ser estable, reduciendo significativamente el riesgo de daños.

Qué hacer si un equipo se quema En caso de que un electrodoméstico resulte afectado por fallas en el suministro, los usuarios pueden realizar un reclamo ante la empresa distribuidora de electricidad y el ente regulador correspondiente, siempre que puedan demostrar que el daño fue consecuencia directa de un problema en el servicio.