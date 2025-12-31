Dólar: cuál fue la cotización del cierre en el último día del 2025

En las vísperas de Año Nuevo, el dólar oficial se descongeló después de casi una semana de la última suba el martes. En contrapartida, el dólar blue cotizó a la baja y frenó así una escalada de las últimas jornadas. Hoy no hubo mercados y tampoco abrirán mañana, ya que retomarán recién en el primer día hábil del año.

El dólar oficial cerró hoy en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación , sin cambios respecto de la cotización del martes, día en el que cerró los mercados subiendo solamente cinco pesos.

Previo a recibir el 2026, la divisa norteamericana anotó la última subida del año el martes y se ubicó en $1.480. En la jornada del martes llegó a tocar los $1.485. En tanto, el dólar que opera en el mercado informal cayó $10.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

Los mercados volverán a abrir recién el día viernes 2 de enero cuando se retomen las actividades en todos los rubros en el primer día hábil del año.

dolar-blue-billetes-divisas-dolares El dólar no tiene cotización hoy. Archivo MDZ

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, con una baja de 0,33% en la jornada del martes cuando se registró su último movimiento del 2025.

El dólar mayorista se ubicó en $1.457 y quedó a 69 pesos del techo cambiario (hoy en $1.526,09). A partir del jueves próximo comenzará a regir el nuevo esquema monetario, en donde las bandas se ajustarán en torno al último dato de inflación que difunda el INDEC.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP se mantuvo estable en $1.486,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,32% hasta los $1.520,9.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$41.892 millones.