Se conoció el nuevo cuadro de tarifas de gas que se aplicará para el 2026

Mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se anunció el nuevo cuadro tarifario del servicio de gas que se aplicará desde el 1 de enero de 2026.

Desde el Ente Nacional Regulador del Gas(Enargas) se aprobaron los nuevos cuadros de tarifas para el servicio de distribución de gas natural en todo el país con los nuevos esquemas que comenzarán a regir desde el jueves 1 de enero de 2026. Esto lo hizo mediante una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

Según establece lo publicado, los usuarios de Metrogas de menores ingresos pagarán $3.514,29 en la Ciudad de Buenos Aires y $4.058,43 en el conurbano bonaerense. Al otro extremo, los valores ascenderán a $83.960,03 y $45.627,20 respectivamente.

En tanto, los usuarios de Naturgy BAN SA, que opera en la Zona Norte, los valores serán de $2.876,99 para categoría R1 y de $30.807,68 para los R4, ordenados también por distribución del ingreso. A pesar de la estandarización de las categorías, luego existen subcategorías en las R2 (consumo intermedio) y R3 (mayor demanda) según su rango de uso.

Cómo serán las bonificaciones y los ajustes en el gas Estas nuevas tarifas contemplan también el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte y mantienen bonificaciones para los niveles 2 y 3 de los esquemas de segmentación de subsidios. Las mismas se aplican sobre el precio mayorista de la energía según lo determine la Secretaría de Energía.