Un repelente natural para los mosquitos y cucarachas este verano

Verano sin plagas: el secreto del papel aluminio y el café. Un truco que funciona como repelente natural.

El verano trae visitas molestas que arruinan los días. Mosquitos, moscas y cucarachas buscan refugio en tu cocina sin permiso. Por suerte, existe un repelente casero potente que utiliza elementos que ya tienes guardados. Solo necesitas un poco de café, clavos de olor y algo de fuego para triunfar ahora.

Un truco para este verano Busca en tu alacena ese frasco de café molido que tanto aroma tiene. Consigue también un puñado de clavos de olor, esos que pican un poco. Esta mezcla funciona como una barrera invisible contra los invasores del hogar. El truco resulta económico y cuida el bienestar de toda tu querida familia.

Corta un trozo cuadrado de papel aluminio y colócalo sobre la mesa firme. Pon una cucharada generosa de café seco justo en el centro del metal. Entierra varios clavos de olor dentro del polvo oscuro con mucho cuidado. Prepara un encendedor o una cerilla para iniciar este proceso de limpieza total.

Acerca la llama al café hasta que comience a soltar un humo blanco. No dejes que arda con fuego vivo, solo busca una combustión muy lenta. El calor activa los aceites esenciales ocultos en el grano y la especia. Ese perfume tan intenso resulta insoportable para los bichos que andan cerca.

Un aroma que no soportan Los mosquitos huyen de inmediato al notar esa densa fragancia en el aire. Las moscas evitan entrar por la ventana si sienten el rastro del humo. Incluso las cucarachas más tercas deciden buscar otro sitio donde vivir lejos. Logras un ambiente libre de plagas sin usar químicos fuertes ni aerosoles caros.