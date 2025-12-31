La serie de crimen de Netflix con 30 capítulos que no te podés perder en verano

Con tres temporadas completas, la serie de Netflix Ausente es ideal para maratonear en las tardes de verano.

Ausente es la serie de Netflix que atrapa a los amantes del crimen y el suspenso.

En el catálogo de Netflix hay títulos que pasan desapercibidos y otros que se convierten en conversación obligada. “Ausente” pertenece al segundo grupo: un thriller psicológico que mezcla crimen, drama y misterio y que ya suma tres temporadas con un total de 30 capítulos.

La historia sigue a Emily Byrne (Stana Katic), una agente del FBI que reaparece tras haber sido dada por muerta seis años antes. Su regreso no solo sacude a su familia, que ya había rehecho su vida, sino que también la coloca en el centro de nuevas investigaciones criminales. Cada episodio combina tensión, giros inesperados y un clima oscuro que recuerda a los clásicos del género.

Por qué verla en verano Capítulos de 40 a 50 minutos, ideales para maratonear en vacaciones.

Tres temporadas completas: suficiente contenido para engancharse sin miedo a quedarse corto.

Suspenso constante: cada episodio deja un cliffhanger que invita a seguir mirando.

Estética sombría y atrapante: perfecta para quienes buscan un contraste con la liviandad del verano. Mira el trailer de la serie Embed - Tráiler Absentia Esta serie se presenta como un fenómeno cultural más que como un simple producto de entretenimiento. “Ausente” no solo es un thriller: es un espejo de las obsesiones contemporáneas por el crimen, la identidad y la fragilidad de los vínculos familiares.

El verano suele asociarse con liviandad y desconexión, pero aquí la propuesta es distinta: sumergirse en un relato oscuro, intenso y psicológico, que atrapa desde el primer capítulo y no suelta hasta el último.