Verano 2026: cuál es la documentación obligatoria para salir a la ruta en Argentina
Para las vacaciones de verano en 2026 es importante tener en cuenta la documentación obligatoria para evitar multas.
Con el inicio de la temporada de viajes en el verano y el incremento del tránsito en rutas nacionales y provinciales por los argentinos que salen de vacaciones, las autoridades recuerdan la importancia de circular con toda la documentación en regla.
No contar con los papeles exigidos puede derivar en multas, demoras en controles viales o incluso la retención del vehículo, especialmente durante los operativos que se refuerzan en vacaciones.
Los documentos que todo conductor debe llevar este verano
Para viajar por las rutas argentinas sin inconvenientes, es obligatorio contar con:
Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.
Licencia Nacional de Conducir correspondiente a la categoría del vehículo, en formato físico o digital válido.
Cédula de identificación del automotor, que acredita la habilitación para circular.
Seguro obligatorio del vehículo con cobertura vigente.
Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día.
Comprobante del pago de la patente, que puede ser solicitado en algunas provincias.
Además, las chapas patentes deben estar visibles y en buen estado, sin elementos que dificulten su lectura.
En la actualidad, algunos documentos pueden exhibirse desde el celular a través de aplicaciones oficiales, como el DNI, la licencia de conducir o el comprobante de seguro. Sin embargo, las autoridades recomiendan llevar también la versión física, ya que en determinados controles puede ser requerida.
Más allá de los papeles, los controles suelen incluir la verificación de elementos de seguridad obligatorios, como matafuegos con carga vigente, balizas triangulares y, en algunas jurisdicciones, chaleco reflectante. También se refuerzan los controles de alcoholemia y el cumplimiento de las normas de tránsito.
Durante el verano, el movimiento vehicular aumenta considerablemente y los controles se intensifican. Circular sin la documentación exigida puede implicar sanciones económicas y la imposibilidad de continuar el viaje hasta regularizar la situación.
Por eso, antes de salir a la ruta, revisar que todos los documentos estén vigentes y completos es clave para evitar contratiempos y viajar con mayor tranquilidad.