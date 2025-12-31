Sube el costo de la RTO en Mendoza: cuáles son los nuevos valores por vehículo

Desde este jueves 1 de enero de 2026 aumentará el valor del trámite de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

El valor de la RTO aumentará a partir de este jueves 1 de enero. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

En plenas vacaciones de verano miles de mendocinos planean viajes y salidas en sus vehículos particulares. Uno de los requisitos exigidos para circular es tener la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día, un trámite que a partir de este jueves 1 de enero de 2026 aumentará su costo en Mendoza.

Los valores de la RTO se actualizan todos los años y se calculan a partir de las denominadas Unidades Fijas o Unidades Fiscales (UF). El parámetro que establece el costo de las infracciones viales y otros servicios relacionados con el tránsito en la provincia queda establecido a través de la Ley Impositiva, que todos los años vota la Legislatura.

Para el 2026, la norma estableció una suba del 19% en el valor de la UF, que pasará de $420 a $500 este 1 de enero. Esta suba impacta en el costo de la RTO que también se actualiza de forma automática cada tres meses de acuerdo a los aumentos en el valor del litro de nafta súper, que toma como referencia las estaciones de servicio YPF del Automóvil Club Argentino (ACA).

A finales de 2024 fue la última actualización de la RTO que establecía el valor en $31.000 para un auto, sin embargo el trámite pasó a valer $39.000 con las actualizaciones trimestrales. Sin embargo, desde este jueves el monto de la RTO para un automóvil será de $46.500.

Actualmente la RTO está en $3.267 Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Cuánto costará la RTO A partir de este jueves 1 de enero, con el salto del valor de la UF (de $420 a $500), estos serán los nuevos valores de la RTO: