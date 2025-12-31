Sube el costo de la RTO en Mendoza: cuáles son los nuevos valores por vehículo
Desde este jueves 1 de enero de 2026 aumentará el valor del trámite de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
En plenas vacaciones de verano miles de mendocinos planean viajes y salidas en sus vehículos particulares. Uno de los requisitos exigidos para circular es tener la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día, un trámite que a partir de este jueves 1 de enero de 2026 aumentará su costo en Mendoza.
Los valores de la RTO se actualizan todos los años y se calculan a partir de las denominadas Unidades Fijas o Unidades Fiscales (UF). El parámetro que establece el costo de las infracciones viales y otros servicios relacionados con el tránsito en la provincia queda establecido a través de la Ley Impositiva, que todos los años vota la Legislatura.
Para el 2026, la norma estableció una suba del 19% en el valor de la UF, que pasará de $420 a $500 este 1 de enero. Esta suba impacta en el costo de la RTO que también se actualiza de forma automática cada tres meses de acuerdo a los aumentos en el valor del litro de nafta súper, que toma como referencia las estaciones de servicio YPF del Automóvil Club Argentino (ACA).
A finales de 2024 fue la última actualización de la RTO que establecía el valor en $31.000 para un auto, sin embargo el trámite pasó a valer $39.000 con las actualizaciones trimestrales. Sin embargo, desde este jueves el monto de la RTO para un automóvil será de $46.500.
Cuánto costará la RTO
A partir de este jueves 1 de enero, con el salto del valor de la UF (de $420 a $500), estos serán los nuevos valores de la RTO:
- Motos hasta 300cc (29 UF + IVA): pasará de $14.500 a $17.500 (IVA incluido)
- Motos de más de 300cc (53 UF + IVA): pasará de $27.000 a $32.000 (IVA incluido)
- Autos (77 UF + IVA): pasará de $39.000 a $46.500 (IVA incluido)
- Camionetas: (85 UF + IVA): pasará de $43.000 a $51.400 (IVA incluido)
- Camiones: $ (105 UF + IVA): pasará de $53.300 a $63.500 (IVA incluido)
De cuánto es la multa por no tener la RTO
Por otro lado, la multa por no tener la RTO al día también se actualizará desde este jueves en Mendoza. Esta infracción es considerada una falta leve y tiene una multa fijada en 100 UF, lo que equivale a $50.000.
No obstante, si se paga dentro de los tres días hábiles posteriores se obtiene una reducción del 40%, lo que dejaría el costo en $30.000.