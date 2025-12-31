Sorpresa en Diputados: el "bono" inesperado que apareció en las cuentas de los empleados
Un error bancario acreditó hasta $699 mil en cuentas de empleados de Diputados. Creyeron que era un bono de Año Nuevo, pero finalmente se trataba de un error.
Los empleados de la Cámara de Diputados se sorprendieron este miércoles al recibir un regalo de Año Nuevo en sus cuentas bancarias. Por error, se les depositó un desembolso adicional que en muchos casos llegó hasta los $699.177,82.
Sin previo aviso, los trabajadores recibieron un pago que figuraba como “rendición en pesos”, lo que sembró la expectativa sobre un bono de fin de año. Sin embargo, la esperanza se apagó rápidamente, cuando las autoridades aclararon que se trataba de un error.
Qué pasó con los sueldos en Diputados
Para evitar confusiones, desde la Cámara que conduce Martín Menem difundieron un mensaje a todos los empleados para informar que “hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82” pero que se trató de un “error bancario”.
“Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan”, insistieron. Y solicitaron: “Avisen / reenvíen mensaje a todos los que puedan de cada sector para evitar que se use ese dinero”.
El error no alcanzó a los legisladores y se limitó a los empleados de la Cámara, que días antes ya habían cobrado un bono junto con el aguinaldo. Según trascendió, la falla incluyó incluso acreditaciones en dólares y dejó, por unas horas, la ilusión de un bono que duró poco.