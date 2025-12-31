"Seguridad y orden": el mensaje de Patricia Bullrich en la previa de Año Nuevo

La exministra Patricia Bullrich destacó los “logros extraordinarios” en Seguridad, defendió su gestión y dejó una señal de continuidad de cara a 2026.

Patricia Bullrich despidió el 2025 reivindicando su gestión en el Ministerio de Seguridad.

En vísperas de Año Nuevo, la jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó la tarea que realizó frente al Ministerio de Seguridad durante el 2025 y celebró los logros “extraordinarios” de la cartera.

“Un Ministerio de Seguridad Nacional con hitos históricos, récords de incautaciones e inversiones como nunca antes. Una regla clara e innegociable: el que las hace, las paga”, subrayó la exministra en su cuenta de X.

Patricia Bullrich defendió la gestión del Ministerio de Seguridad En el balance de su gestión como ministra, Bullrich destacó su sello de cuidar a los efectivos de seguridad, en referencia a las recientes críticas al protocolo antipiquetes y el desempeño de las fuerzas. “Una prioridad absoluta: cuidar a quienes nos cuidan. Y una doctrina de Seguridad y Orden”, remarcó.

El mensaje de fin de año de Patricia Bullrich. El mensaje de fin de año de Patricia Bullrich en X. En esa línea, sostuvo que “lo que hicimos en 2025 fue extraordinario. Fue en equipo, con decisión política y el rumbo claro marcado por el Presidente Javier Milei”.