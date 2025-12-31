Victoria Villarruel despidió el año con un video con aires de campaña en un contexto de ruptura con Javier Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel compartió este miércoles un mensaje de fin de año acompañado por un video con tintes de campaña donde se la ve recorrer las provincias, saludando a gobernadores y en contacto con la población. "Que el 2026 nos encuentre unidos, con más justicia, más orden y más dignidad para todos. ¡Feliz Año Nuevo, Argentina!", manifestó la vice en su posteo.

El cierre del año suele estar acompañado de mensajes de parte de toda la dirigencia política hacia la ciudadanía. Sin embargo, el de Villarruel llama especialmente la atención debido a su situación de conflictividad total con el Gobierno de Javier Milei , donde sus propios integrantes reniegan de su persona luego de dos años de disputas internas.

En ese marco, la vicepresidenta compartió un sentido posteo en sus redes donde se dirigió a sus seguidores. "Mientras despedimos este año y nos preparamos para uno nuevo, quiero reafirmar mi compromiso con cada uno de ustedes", inicia el texto.

Y agrega: "Sé del sacrificio que hacen a diario para sostener a sus familias, para trabajar, para no bajar los brazos aun cuando el camino parece difícil. El esfuerzo es el motor que nos impulsa a seguir adelante".

Mientras tanto, el video que acompaña la publicación de Villarruel la muestra en el Senado de la Nación, en diferentes encuentros con diplomáticos de otros países y referentes sectoriales.

Con una música emotiva de fondo, las imágenes también ilustran los encuentros de la vicepresidenta con gobernadores de distinto espectro ideológico como Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ignacio Torres (Chubut) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), todas durante las distintas recorridas que la titular de la cámara alta realizó por las provincias durante el año.

El video se complementa con diferentes actividades y actos de reconocimiento en el Senado, ruedas de prensa, participación en ceremonias religiosas -con un reconocimiento al papa Francisco incluido-, un pequeño homenaje a las Islas Malvinas y el contacto con estudiantes y ciudadanos que le piden fotos.

Un contexto de ruptura con Javier Milei

Todo el compilado recuerda a un clásico spot de campaña y llega en un contexto donde las relaciones con la Casa Rosada están prácticamente interrumpidas. El último episodio entre ambos polos tuvo lugar este martes, cuando trascendió que el presidente Javier Milei había decidido sostener el congelamiento salarial a Villarruel, que en el pasado se había quejado que "cobraba dos chirolas", provocando un nuevo roce con su compañero de fórmula.

"Como Vicepresidente de la Nación, es un honor enorme representar a un pueblo que nunca renuncia a su esperanza. Agradezco profundamente el respeto, las palabras de aliento y la confianza que recibo en cada provincia que visito", continuó la vicepresidenta en su posteo.

Y finalizó: "Hoy levantaré mi copa pensando en ustedes, en cada argentino que cree que nuestro país merece una oportunidad más. Que el 2026 nos encuentre unidos, con más justicia, más orden y más dignidad para todos. ¡Feliz Año Nuevo, Argentina!".