"En rojo": Victoria Villarruel reavivó la disputa con el Gobierno por el presupuesto del Senado

A casi un año de la primera batalla campal por los fondos del Senado , la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a enviarle un dardo al Gobierno nacional al alertar sobre la falta de actualización presupuestaria y la diferencia de asignación de recursos que hace Javier Milei entre la Cámara alta y Diputados.

“A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”, sentenció este martes, tras inaugurar el oratorio “Santa María Antonia de San José ‘Mamá Antula’”.

En diálogo con la prensa, la titular del Senado cuestionó que “no pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos. Máxime, cuando Diputados sí lo tiene reconocido”, refiriéndose a la línea de “Bienes de Uso”, donde no se destina ningún monto para la Cámara alta.

Victoria Villarruel cerró el año renovando sus críticas al presidente Javier Milei por la falta de recursos para el Senado.

En ese marco, volvió a apuntar contra la órbita de Javier Milei al afirmar que los únicos que podrían resolver esta cuestión son la senadora Patricia Bullrich y el bloque de La Libertad Avanza.

Al ser consultada sobre por qué el Gobierno nacional no le asignó más recursos al presupuesto del Senado cuando la inflación del último año superó el 30%, respondió con cierta ironía: “No lo sé, supongo que se le habrá pasado”.

No obstante, la vicepresidenta reconoció que el problema de la caja de la Cámara alta no podrá resolverse con el presupuesto 2026, porque “no hay posibilidad” de que se modifique el proyecto cuando lo discutan los senadores en el recinto, el próximo viernes.

Victoria Villarruel revive la polémica de las “dos chirolas”

El fin de año pone sobre la mesa los reclamos y las negociaciones presupuestarias de cara al año entrante. De hecho, no es la primera vez que Villarruel da a conocer la disputa interna que tiene con Milei por el presupuesto de la cámara que preside.

El cuatro de enero pasado, la vicepresidenta desató la primera batalla campal en el Ejecutivo por esta cuestión, en medio de la polémica por el aumento en las dietas de los senadores que, tras desatar una catarata de críticas, finalmente fue congelado hasta marzo.

En ese entonces, la titular del Senado publicó en redes sociales el decreto con el que congeló el aumento, pero la polémica se desató por los comentarios de su publicación, donde le blanqueó a los usuarios su disconformidad con el salario que recibía como vicepresidenta.

"Si de mí dependiera, lo tendrían congelado por todo el año. Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice", disparó.

En otro de los comentarios que les hizo a sus seguidores, Villarruel redobló las críticas: "Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad".

Con este nuevo reclamo, Villarruel vuelve a exponer las tensiones internas dentro del oficialismo y revive una disputa que marcó el inicio del año político. Su advertencia sobre un Senado “en rojo” reabre un frente de conflicto con la Casa Rosada, en un momento clave de discusión presupuestaria y con un vínculo cada vez más distante entre la vicepresidenta y el entorno de Javier Milei.