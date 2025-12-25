Victoria Villarruel tuvo un nuevo cruce con biógrafo de Javier Milei: "No deja de llorar ni en Navidad"

Victoria Villarruel volvió a quedar en la mira de la interna con Javier Milei. Esta vez el cruce fue por redes sociales con una persona cercana a Javier Milei.

La vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, volvió a protagonizar un cruce en redes sociales. Esta vez, la destinataria de sus respuestas fue Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei, quien la cuestionó por el presupuesto de la Cámara alta.

El intercambio comenzó luego de que Villarruel advirtiera que el Senado podría entrar en déficit si el Poder Ejecutivo no actualiza las partidas para su funcionamiento. Tras esa declaración, Márquez respondió con un mensaje despectivo en X: “Que deje de contratar villeros marginales con sueldos muy por encima de los que estos lúmpenes valen”.

Villarruel contestó de inmediato: “No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio. Qué existencia más triste debe tener. Rezo por él y por todos los que sufren y hacen sufrir a otros”.

El mensaje de Victorial Villarruel en redes sociales

No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio. Que existencia más triste debe tener. Rezo por él y por todos los que sufren y hacen sufrir a otros. Rezo por los que por una limosna insultan, injurian y llenan de odio las redes. Y ya que estamos que Dios los… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 25, 2025 Luego agregó: "Rezo por los que por una limosna insultan, injurian y llenan de odio las redes. Y ya que estamos, que Dios los ilumine para no exigir cosas que no dependen de mí, dado que las que sí, las estoy haciendo".

El cruce se suma a una serie de tensiones internas dentro del oficialismo, donde la cuestión presupuestaria del Senado volvió a quedar en el centro de la escena.