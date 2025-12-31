Javier Milei lidera la conformación de un bloque de presidentes de derecha y aseguró que ya cuenta con 10 países

El presidente Javier Milei ratificó que avanza en la organización de un bloque de líderes de derecha que aspira a reunir en una cumbre en Argentina durante el 2026. Allí, el libertario se propone congregar a mandatarios y figuras políticas, regionales e internacionales alineadas con la batalla cultural contra el socialismo y el movimiento woke. Según reveló en una entrevista, ya contaría con el apoyo de diez países.

"Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del Siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato mentiroso, engañoso para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población, si todos los lugares en donde lo aplican es un fracaso", enfatizó Milei durante una entrevista con CNN.

Con la conformación de esta cumbre, Milei se propone formar una alianza estratégica para luchar contra la influencia de lo que el libertario llama dictaduras latinoamericanas de izquierda como las de Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz-Canel en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua. A ese grupo, el mandatario también suma a gobiernos democráticos que tilda de socialistas -o afines- como el de Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia, Claudia Sheinbaum en México y Yamandú Orsi (Uruguay).

Por eso, Milei reconoció que "trabaja activamente" para la conformación de un bloque de líderes de derecha para encabezar esa disputa ideológica en la región.

"No le pusimos nombre, pero ya hay un bloque de diez países que venimos trabajando", planteó el jefe de Estado, y agregó: "Estamos intentando hacer un bloque para que nuestra propuesta sea plantarnos al cáncer del socialismo del Siglo XXI o de los woke, ni hablar de las versiones más extremas".

Javier Milei explicó que lidera la conformación de un bloque para contrarrestar la influencia del socialismo en la región.

El bloque todavía se encuentra en proceso de formación, pero trascendió que el Gobierno argentino apunta a organizar una convocatoria en el 2026 para lanzar el grupo. Todavía no hay una fecha prevista, aunque sí hay algunos puntos previsibles.

Esta coalición de líderes de derecha mantiene un eje común: una sintonía con la política exterior de Estados Unidos bajo el ala del republicano Donald Trump.

En ese marco, Milei aparece como una figura central por su relación con la Casa Blanca y aspiraría a sumar a otros mandatarios de ideas afines como José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú).

javier milei José Antonio Kast presidente de Chile 2 Javier Milei en Casa Rosada con José Antonio Kast. EFE

Una región dividida

A lo largo de este último año, el presidente mantuvo varias reuniones bilaterales con sus diferentes aliados en la región en esta búsqueda de fortalecer los lazos personales y garantizar una colaboración destinada a defender las bases que promueve desde el Gobierno: la defensa de la propiedad privada, la vida y la libertad.

Con esa posición, Milei plantó su bandera en la reciente Cumbre de presidentes del Mercosur del pasado 20 de diciembre en Foz de Iguazú, donde el libertario marcó sus diferencias con Lula da Silva y remarcó: "La nueva Sudamérica llega desde el futuro. Está en este bloque decidir si va a moverse con este viento de cola o aferrarse al mástil del pasado para luchar contra el cambio que nuestros países necesitan y exigen".

Para la Casa Rosada, los recientes triunfos electorales de movimientos de derecha afines con las ideas de Milei son un signo de los tiempos. Así lo enfatizó el presidente a través de un posteo en sus redes tras el triunfo de Kast en Chile contra la candidata comunista Jeannette Jara: "La izquierda retrocede. La Libertad Avanza".