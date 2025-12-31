Aumentan las multas de tránsito en Mendoza: la más alta llega a $5,5 millones

A partir del jueves 1 de enero de 2026 se actualizarán los valores de las penalidades por infracciones viales. ¿Cuánto costarán las multas leves, graves y gravísimas?

El nuevo año vendrá acompañado por un aumento en las multas de tránsito en Mendoza. Desde este jueves 1 de enero, las infracciones se actualizarán por la entrada en vigencia de la Ley Impositiva 2026 que establece un nuevo valor para las denominadas Unidades Fijas o Unidades Fiscales (UF), las cuales se usan para el cálculo de las penalidades económicas que pueden llegar hasta los $5,5 millones.

La normativa fiscal para el 2026 estableció una suba del 19% en el valor de la UF, que pasará de $420 a $500 este 1 de enero. De esa manera, se actualizarán los valores de las sanciones por infracciones viales, ya que las unidades fijas son las que utiliza el Gobierno provincial como referencia para establecer el costo de las infracciones viales, dependiendo de su gravedad.

Cuánto costarán las multas de tránsito En el caso de las faltas leves, como manejar sin las luces bajas encendidas, estacionar en una zona prohibida o en doble fila o no tener la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) actualizada, la multa está fijada en 100 UF, lo que equivale a $50.000. No obstante, si se paga dentro de los tres días hábiles posteriores se obtiene una reducción del 40%, lo que dejaría el costo en $30.000.

Para las infracciones graves, como puede ser realizar maniobras intempestivas o en zigzag, girar en U o estacionarse en la banquina, el valor es de 700 UF, lo que lleva la multa a $350.000, que con el descuento del pago anticipado quedaría en $210.000.

La multa por tomar mate y manejar es de $42.000 en Mendoza. Foto: @sanomate Las multas de tránsito por tomar mate y manejar serán de $50.000 en Mendoza. Foto: @sanomate Las faltas gravísimas, entre las que se incluyen conducir sin licencia, sin seguro, sin cinturón de seguridad, usando el celular o incluso tomando mate mientras se maneja, alcanzarán un valor de 1.000 UF, lo que implica un valor de $500.000. Con el beneficio del 40% de descuento, el pago será de $300.000.