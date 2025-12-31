En medio del asedio judicial, la AFA lanzó un duro comunicado: "La única verdad es la realidad, no existen los Robin Hood"

Horas después de los nuevos allanamientos dispuestos por la Justicia , que permitieron saber que la empresa del productor Javier Faroni se queda casi un tercio de todos los ingresos comerciales que la selección argentina produjo en el exterior durante los últimos cuatro años, la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) emitió un comunicado que busca achicar la magnitud del escándalo.

Bajo el título, “la única verdad, es la realidad”, la entidad publicó un largo texto normalizando acuerdos de este estilo, al punto de afirmar que en otras administraciones de la institución los convenios eran menos favorables para la AFA.

“Ante la publicación de una respuesta a nuestro comunicado, se hace necesario reiterar que al asumir la nueva conducción de la AFA en el año 2017, se comenzaron a revalorizar los activos de la Asociación, renegociando los contratos con socios comerciales, sponsors, agentes de partidos, con quienes los derechos de la AFA en muchos casos se encontraban cedidos hasta el 2030”, dice, en primer término el escrito, que agrega: “En algunos de estos casos, además del bajo valor obtenido en nuestro favor, se sumaba que la distribución económica de los ingresos era diferente a la actual”.

Se indicó que “anterior a la actual gestión, se llegó hasta un 70% de los ingresos para quienes administraban los derechos cedidos, por ejemplo, de la Selección Argentina que es nuestro mayor activo, mientras que a la AFA solo el 30%”.

Acto seguido, se apuntó contra el empresario Guillermo Tofoni , quien mantiene una disputa judicial con la AFA por la organización de los partidos de la Selección en el exterior ya que le finiquitaron antes de término su acuerdo comercial: “Solo como una pequeña muestra de ello, el entonces Agente Comercial ISL obtenía el 55% y la AFA el 45%, luego seguido como Agente Comercial por Santa Mónica que obtenía el 50% y la AFA el restante 50% y el señor Guillermo Tofoni que, habiéndose asociado a un tenedor de derechos sobre partidos amistosos internacionales de nuestra Selección, obtenía hasta un 35% sobre los mayores ingresos, su asociado el 65% y la AFA solo la escasa suma fija de usd 1.000.000 por cada uno de dichos partidos”.

“En la actualidad, esto se ha logrado revertir y aún se sigue avanzando en ese sentido, logrando dar vuelta la ecuación económica, obteniendo el 70% para la AFA y el 30% para quienes se nos asocian”, destacó la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia.

Para la AFA, “es entendible entonces que quienes no quisieron sentarse a renegociar acuerdos desfavorables para la AFA o a negociar nuevos acuerdos favorables para ambas partes (principio general de todo acuerdo económico) pretendan recuperar beneficios anteriores insistiendo en, como ya dijimos, causar el desgaste institucional y la búsqueda de desestabilización de la Asociación del Fútbol Argentino, para obligar a una negociación que les reinstale sus privilegios económicos”.

“En esta trama de mentiras y desinformación no existen los Robin Hood que luchen por el bienestar del pueblo, advirtiéndose claramente que se trata de una manera más de hacer negocios particulares”, señalaron desde la institución.

“Por todo ello, reiteramos, la sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo. Para los que operan: mientan, mientan, que algo quedará. Pero al fin de cuentas, la única verdad, es la realidad”, concluyó el comunicado.

Qué arrojaron los nuevos allanamientos y por qué la justicia cita a Faroni

Javier Faroni Javier Faroni, el empresario titular de la firma involucrada en un presunto lavado de dinero dentro de la AFA. X (@faronijavier)

En el marco de los nuevos operativos en la sede de la AFA se constató que TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni, se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior durante los últimos cuatro años.

A su vez, se hizo del 10% de todas las salidas de dinero relacionadas a los trabajos de “logística” en los contratos que intervino.

Los procedimientos fueron ordenados por por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la Fiscalía Federal Nº 2 de esa jurisdicción, a cargo de Cecilia Incardona, con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). También se actuó en los predios que tiene la AFA En Ezeiza y en el domicilio de Faroni, ubicado en el barrio Yacht de Nordelta.

El empresario fue citado a declarar por la Justicia en el marco de la causa que investiga un presunto lavado de activos y desvío de fondos de la máxima autoridad futbolística del país.

El magistrado lo convocó a presentarse el próximo 19 de enero, entre las 10:00 y las 10:15, después de que le revocaran la prohibición para salir del país. La citación incluye a su esposa, Erica Gillette.