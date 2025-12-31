La Justicia citó a Javier Faroni a declarar y le revocó la prohibición para salir del país

El empresario Javier Faroni , uno de los principales protagonistas del nuevo escándalo que salpica a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) , fue citado a declarar por la Justicia en el marco de la causa que investiga un presunto lavado de activos y desvío de fondos de la máxima autoridad futbolística del país.

La decisión fue tomada por el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2, que puso fecha para el próximo 19 de enero a las 10 en la sede judicial.

Tras el estallido de la causa, Faroni había sido interceptado cuando intentaba dejar el país rumbo a Uruguay durante la madrugada del martes y se le impuso una prohibición para salir del país. Sin embargo, finalmente se le habilitó la partida, aunque deberá regresar en menos de tres semanas para comparecer ante el juez federal Luis Armella.

"Se dispuso dejar sin efecto su prohibición de salida del país", comunicó el magistrado al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA). Así, el empresario teatral y político del Frente Renovador recuperó su pasaporte, que le había sido retenido durante el operativo liderado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Faroni se encontraba en Uruguay al momento del estallido del escándalo, pero habría decidido regresar a la Argentina el lunes a la mañana por las acusaciones que surgieron en su contra que lo vincularon a la investigación sobre el manejo de fondos de la asociación deportiva de fútbol.

El empresario pretendió regresar al país vecino 12 horas después, pero fue notificado en Aeroparque antes de abordar un vuelo privado que no podía subir al avión por una orden emitida por el juez Armella tras un requerimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Antes de ser abordado por los efectivos, Faroni habría descartado su teléfono celular para evitar que fuera secuestrado y peritado. Ante el requerimiento de las autoridades, contestó que no lo tenía consigo y solo encontraron un chip, que será analizado para determinar si pertenecía a su dispositivo.

De acuerdo a los trascendidos, el operativo se proponía encontrar contratos y documentación que permitan aclarar los movimientos económicos de su empresa, TourProdEnter LLC, el destino de dinero recaudado en el exterior y posibles deudas con la Asociación del Fútbol Argentino.

En paralelo, la Justicia ordenó allanamientos en su residencia de Nordelta y en dos sedes de la AFA, con el objetivo de identificar pruebas sobre la actividad empresarial del involucrado.