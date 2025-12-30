Tensión en Aeroparque: Javier Faroni descartó un celular al ser interceptado por la Policía

Un episodio de fuerte tensión se vivió durante la madrugada en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, cuando Javier Faroni fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al intentar salir del país en un vuelo privado con destino a Uruguay. En ese contexto, el empresario teatral descartó un teléfono celular que, hasta el momento, no pudo ser localizado por los investigadores.

El momento de tensión en Aeroparque por sus vínculos con la AFA La situación se produjo de manera simultánea con un allanamiento en una propiedad de Faroni en Nordelta y con la notificación formal de la prohibición de salida del país, dispuesta por la Justicia. Según confirmaron fuentes del expediente, la alerta ya había sido emitida desde el juzgado a cargo del juez Armella, lo que permitió frenar el viaje del empresario minutos antes del despegue.

Uno de los datos que despertó la atención de los investigadores es que Faroni había ingresado al país el martes 29 procedente de Uruguay y, pocas horas después, intentaba regresar al país vecino. Además, persisten dudas sobre el teléfono descartado: “Todavía no se sabe si el chip corresponde a un celular de su propiedad”, indicaron fuentes de la causa.

Faroni quedó en el centro de una investigación por presunto desvío de fondos millonarios al exterior, una causa que analiza el manejo de recursos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de cuentas bancarias en Estados Unidos. El expediente apunta a transferencias por decenas de millones de dólares hacia entidades sin actividad real y a un entramado financiero que habría permitido canalizar ingresos del fútbol argentino fuera del país.