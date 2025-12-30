Por qué el escándalo de la AFA salpica a la Selección campeona del Mundo en Qatar

La Justicia puso bajo análisis el destino de 40 millones de dólares correspondientes a premios otorgados por la FIFA y la Conmebol a la Selección argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022 .

Según lo expuesto en el informe televisivo de la señal TN, esos fondos habrían sido girados directamente al exterior mediante transferencias por un total de US$40 millones —US$30 millones de FIFA y US$10 millones de Conmebol— a sociedades vinculadas al empresario Javier Faroni , sin que el dinero figure en los balances ni en las memorias contables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) .

El programa conducido por Jony Viale destacó que el cobro de los premios se habría concretado en febrero de 2023, cuando la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue rondaba el 100%. En ese contexto, se planteó —en potencial— que los jugadores podrían haber cobrado en pesos pero al tipo de cambio oficial , mientras los dólares permanecían en el exterior, lo que habría generado una diferencia cambiaria significativa.

En la City porteña, en esa época, se había instalado el rumor de que el Gobierno de Alberto Fernández ofrecía a los amigos una puerta especial para acceder a dólares baratos. Incluso, funcionarios clave de aquellos días, desaparecieron de los lugares que frecuentaban.

La investigación judicial sobre los negocios internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) sumó en las últimas horas un elemento central: durante una serie de allanamientos, los investigadores hallaron un contrato firmado con TourProdEnter LLC , la firma vinculada al empresario Javier Faroni .

El documento fue encontrado en los procedimientos realizados en la sede de Viamonte y data de mayo de 2021. Según consta en el expediente, ese acuerdo le otorgaba a la empresa la exclusividad para administrar y percibir ingresos provenientes de contratos celebrados por la AFA en el exterior, incluidos convenios con sponsors, derechos de televisación y la recaudación generada por partidos disputados fuera del país.

Javier Faroni, el empresario titular de la firma involucrada en un presunto lavado de dinero dentro de la AFA.

En el marco del análisis de esos movimientos financieros, la Justicia también detectó ingresos por aproximadamente 78 millones de dólares vinculados a una compañía alemana que patrocina la camiseta de la Selección argentina. Ese flujo de fondos pasó a formar parte del núcleo de la pesquisa que busca establecer el destino final del dinero.

Con ese objetivo, el juzgado interviniente solicitó información a cuatro entidades bancarias de Estados Unidos para reconstruir todas las transferencias realizadas entre TourProdEnter y cuatro sociedades offshore bajo investigación. Se trata de un pedido que se canaliza a través de mecanismos formales de cooperación internacional.

El comunicado de la AFA tras la aparición del documento

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado oficial luego del operativo judicial realizado en sus sedes de la calle Viamonte y del predio de Ezeiza, en el marco de una causa por presunta estafa y lavado de dinero. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal interino Luis Antonio Armella y se llevaron adelante este martes.

Las medidas se inscriben en la investigación caratulada “Tucker Oscar, Espinoza Federico, Maraver Figueroa Diego, Club Atlético Banfield y otros s/ estafa e infracción art. 303”, expediente en el que la empresa Auriga League S.A. figura como denunciante. Durante los allanamientos, efectivos policiales y funcionarios de ARCA secuestraron documentación solicitada por la Justicia, tanto en soporte físico como digital.

Desde la entidad que conduce el fútbol argentino aseguraron que colaboraron plenamente con la medida judicial, en línea con la postura adoptada en operativos anteriores vinculados a la misma causa. Según indicaron, la AFA se puso nuevamente a disposición de las autoridades judiciales y administrativas para facilitar el desarrollo de la investigación.

Tapia Toviggino

La instrucción apunta a determinar la existencia de eventuales maniobras irregulares en contratos y transferencias de fondos relacionados con la actividad de la entidad. En ese contexto, los investigadores detectaron un contrato celebrado con una empresa vinculada a Guillermo Faroni, exfuncionario y representante, que contemplaba el cobro de una comisión del 30% sobre determinados ingresos.

“La AFA se puso nuevamente a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario a fin de llevar adelante la medida dispuesta”, señaló el comunicado oficial difundido tras los procedimientos. Las actuaciones permanecen bajo secreto de sumario, mientras la Justicia analiza el material incautado y define las próximas diligencias.