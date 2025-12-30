Apareció un contrato exclusivo entre AFA y la empresa de Javier Faroni con fondos del exterior

La investigación judicial sobre los negocios internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) sumó en las últimas horas un elemento central: durante una serie de allanamientos, los investigadores hallaron un contrato firmado con TourProdEnter LLC , la firma vinculada al empresario Javier Faroni .

El documento fue encontrado en los procedimientos realizados en la sede de Viamonte y data de mayo de 2021. Según consta en el expediente, ese acuerdo le otorgaba a la empresa la exclusividad para administrar y percibir ingresos provenientes de contratos celebrados por la AFA en el exterior, incluidos convenios con sponsors, derechos de televisación y la recaudación generada por partidos disputados fuera del país.

En el marco del análisis de esos movimientos financieros, la Justicia también detectó ingresos por aproximadamente 78 millones de dólares vinculados a una compañía alemana que patrocina la camiseta de la Selección argentina. Ese flujo de fondos pasó a formar parte del núcleo de la pesquisa que busca establecer el destino final del dinero.

Con ese objetivo, el juzgado interviniente solicitó información a cuatro entidades bancarias de Estados Unidos para reconstruir todas las transferencias realizadas entre TourProdEnter y cuatro sociedades offshore bajo investigación. Se trata de un pedido que se canaliza a través de mecanismos formales de cooperación internacional.

El avance del expediente incluye además la decisión del juez Rodolfo Armella , quien ordenó levantar los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni y de todas las personas y empresas involucradas. La medida apunta a profundizar el rastreo de los fondos y evitar vacíos probatorios.

En la resolución, el magistrado sostuvo que la apertura de esa información resulta clave para seguir el recorrido del dinero, determinar quiénes se beneficiaron finalmente de las operaciones y evitar que la prueba quede fragmentada en distintos tramos del circuito financiero.

En paralelo, se llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en un barrio cerrado de Nordelta, partido de Tigre, donde los investigadores buscan contratos, computadoras y dispositivos electrónicos que puedan aportar nuevos elementos a la causa.

La investigación tiene como eje el manejo de fondos vinculados a contratos internacionales de la Selección argentina. En ese marco, la fiscal Cecilia Incardona solicitó ampliar la pesquisa sobre Faroni —señalado como cercano a Claudio Tapia— y sobre su pareja, Erica Gabriela Gillette, actualmente radicada en Uruguay.

El expediente también menciona a otras personas que figuran como administradores, managers o beneficiarios formales de distintas sociedades bajo análisis: Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice, cuyos roles y vínculos económicos están siendo evaluados por la Justicia.