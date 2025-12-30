La contundente decisión de la AFA tras los allanamientos que complican a la cúpula del fútbol argentino

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) difundió un comunicado oficial luego del operativo judicial realizado en sus sedes de la calle Viamonte y del predio de Ezeiza , en el marco de una causa por presunta estafa y lavado de dinero. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal interino Luis Antonio Armella y se llevaron adelante este martes.

Las medidas se inscriben en la investigación caratulada “Tucker Oscar, Espinoza Federico, Maraver Figueroa Diego, Club Atlético Banfield y otros s/ estafa e infracción art. 303”, expediente en el que la empresa Auriga League S.A. figura como denunciante. Durante los allanamientos, efectivos policiales y funcionarios de ARCA secuestraron documentación solicitada por la Justicia, tanto en soporte físico como digital.

Desde la entidad que conduce el fútbol argentino aseguraron que colaboraron plenamente con la medida judicial, en línea con la postura adoptada en operativos anteriores vinculados a la misma causa. Según indicaron, la AFA se puso nuevamente a disposición de las autoridades judiciales y administrativas para facilitar el desarrollo de la investigación.

La instrucción apunta a determinar la existencia de eventuales maniobras irregulares en contratos y transferencias de fondos relacionados con la actividad de la entidad. En ese contexto, los investigadores detectaron un contrato celebrado con una empresa vinculada a Guillermo Faroni , exfuncionario y representante, que contemplaba el cobro de una comisión del 30% sobre determinados ingresos.

“La AFA se puso nuevamente a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario a fin de llevar adelante la medida dispuesta”, señaló el comunicado oficial difundido tras los procedimientos. Las actuaciones permanecen bajo secreto de sumario, mientras la Justicia analiza el material incautado y define las próximas diligencias.

Javier Faroni Javier Faroni, el empresario titular de la firma involucrada en un presunto lavado de dinero dentro de la AFA. X (@faronijavier)

La causa tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora e involucra a dirigentes y exdirigentes del fútbol argentino, entre ellos Oscar Tucker, Federico Espinoza y Diego Maraver Figueroa, quienes figuran como imputados junto al Club Atlético Banfield. Las pesquisas buscan reconstruir el circuito de fondos y determinar si existieron estructuras destinadas al presunto desvío de recursos.

En paralelo, la Unidad de Información Financiera profundizó su intervención en el expediente. Según fuentes judiciales, su titular viajará a Estados Unidos para intercambiar información con agencias internacionales, en el marco de los mecanismos de cooperación solicitados por la Justicia argentina.

Además, la Justicia de Campana pidió la radicación de un tramo de la investigación vinculado a la compra de una lujosa propiedad en Pilar, presuntamente relacionada con dirigentes de la AFA, lo que amplía el alcance de las averiguaciones y suma un nuevo eje patrimonial a la causa.

Comunicado completo

La Asociación del Fútbol Argentino informa a la opinión pública que, en el día de la fecha, se realizaron requerimientos judiciales por orden del Juez Luis Antonio Armella, interinamente a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro 2 de Lomas de Zamora, en el marco de la causa FLP 29107/2025 caratulada “Tucker Oscar, Espinoza Federico, Maraver Figueroa Diego, Club Atlético Banfield y otros s/Estafa e infracción art 303, denunciante Auriga League S. A.”, tanto en la sede de la calle Viamonte como en el Predio de Ezeiza.

La AFA en su totalidad, como ya había ocurrido en ocasión anterior, se puso nuevamente a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario a fin de llevar adelante la medida dispuesta, aportando la documentación física y digital solicitada.