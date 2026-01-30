Estos tacos de pescado son la opción perfecta de verano ¡preparalos, te van a encantar!
Receta de tacos de pescado ideal para el verano: frescos, livianos y llenos de sabor, perfectos para comidas informales y reuniones.
Esta receta de tacos de pescado es un clásico fresco y sabroso, ideal para el verano. De inspiración mexicana, se disfruta muchísimo en el verano argentino, y durante todo el año, por su combinación de pescado, vegetales y salsas livianas. Son fáciles de preparar, rendidores y perfectos para comidas informales, reuniones o cenas relajadas. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (4 porciones - 8 tacos)
500 g de pescado blanco (merluza, lenguado o abadejo)
Jugo de 1 limón
1 cucharadita de pimentón
1/2 cucharadita de comino
Sal a gusto
Pimienta a gusto
8 tortillas de maíz o trigo
Para el armado
2 tazas de repollo blanco o morado rallado
1 tomate grande en cubos
1/2 cebolla morada en pluma
Cilantro fresco
Para la salsa
200 g de crema agria o yogur natural
Jugo de 1/2 limón
Sal a gusto
Paso a paso para preparar deliciosos tacos de pescado
1- Cortar el pescado en tiras medianas.
2- Condimentar con limón, pimentón, comino, sal y pimienta.
3- Cocinar el pescado a la plancha o sartén hasta que esté dorado y tierno.
4- Mezclar la crema agria con el limón y la sal para la salsa. Acá te dejamos nuestra receta imbatible de crema agria casera ¡una delicia!
5- Calentar las tortillas.
6- Armar los tacos con pescado, repollo, tomate, cebolla y cilantro.
7- Terminar con la salsa por encima.
De la cocina a la mesa
Servilos calientes y recién armados, para disfrutar el contraste entre el pescado tibio y los vegetales frescos. Son ideales para compartir, acompañar con bebidas frías y sumar a mesas informales de verano. Livianos, sabrosos y versátiles, funcionan perfecto todo el año. Preparar esta exquisitez es super fácil ¡ahora, a disfrutar!