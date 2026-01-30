Presenta:

Tendencias

Verano

Estos tacos de pescado son la opción perfecta de verano ¡preparalos, te van a encantar!

Receta de tacos de pescado ideal para el verano: frescos, livianos y llenos de sabor, perfectos para comidas informales y reuniones.

Candela Spann

Estos tacos de pescado serán tus aliados para el varano argentino
Shutterstock

Esta receta de tacos de pescado es un clásico fresco y sabroso, ideal para el verano. De inspiración mexicana, se disfruta muchísimo en el verano argentino, y durante todo el año, por su combinación de pescado, vegetales y salsas livianas. Son fáciles de preparar, rendidores y perfectos para comidas informales, reuniones o cenas relajadas. ¡Manos a la obra!

Perfectos para el verano, tacos de pescado
Ingredientes (4 porciones - 8 tacos)

  • 500 g de pescado blanco (merluza, lenguado o abadejo)

  • Jugo de 1 limón

  • 1 cucharadita de pimentón

  • 1/2 cucharadita de comino

  • Sal a gusto

  • Pimienta a gusto

  • 8 tortillas de maíz o trigo

Para el armado

  • 2 tazas de repollo blanco o morado rallado

  • 1 tomate grande en cubos

  • 1/2 cebolla morada en pluma

  • Cilantro fresco

Para la salsa

  • 200 g de crema agria o yogur natural

  • Jugo de 1/2 limón

  • Sal a gusto

Paso a paso para preparar deliciosos tacos de pescado

1- Cortar el pescado en tiras medianas.

2- Condimentar con limón, pimentón, comino, sal y pimienta.

3- Cocinar el pescado a la plancha o sartén hasta que esté dorado y tierno.

4- Mezclar la crema agria con el limón y la sal para la salsa. Acá te dejamos nuestra receta imbatible de crema agria casera ¡una delicia!

5- Calentar las tortillas.

6- Armar los tacos con pescado, repollo, tomate, cebolla y cilantro.

7- Terminar con la salsa por encima.

Unos deliciosos tacos de pescado serán tus favoritos de verano
De la cocina a la mesa

Servilos calientes y recién armados, para disfrutar el contraste entre el pescado tibio y los vegetales frescos. Son ideales para compartir, acompañar con bebidas frías y sumar a mesas informales de verano. Livianos, sabrosos y versátiles, funcionan perfecto todo el año. Preparar esta exquisitez es super fácil ¡ahora, a disfrutar!

