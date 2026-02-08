Verano saludable: receta de espaguetis de zucchinis frescos y ligeros
En verano, esta receta de espaguetis de zucchinis es ideal: fresca, ligera y rápida de preparar, perfecta para comidas saludables y coloridas.
Ligera, fresca y súper saludable, esta receta de espaguetis de zucchinis es ideal para el verano, cuando buscamos comidas rápidas y nutritivas que no sobrecarguen. Con pocos ingredientes y mucho sabor, podés disfrutar un plato colorido y bajo en calorías. Es perfecto como acompañamiento o plato principal para almuerzos y cenas veraniegas.
Rinde: 2 porciones
Ingredientes
3 zucchinis medianos.
1 diente de ajo picado.
2 cucharadas de aceite de oliva.
Sal y pimienta a gusto.
50 g de queso parmesano rallado (opcional).
Hojas de albahaca fresca para decorar.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá los zucchinis y, usando un espiralizador, convertilos en fideos tipo espaguetis.
2. Calentá el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio.
3. Salteá el ajo picado hasta que esté dorado, cuidando que no se queme.
4. Incorporá los espaguetis de zucchini y cociná 3-4 minutos, removiendo suavemente para que queden al dente.
5. Salpimentá a gusto y retiralos del fuego.
6. Serví en platos individuales y espolvoreá con queso parmesano si querés un toque extra de sabor.
7. Decorá con hojas de albahaca fresca antes de llevar a la mesa.
De la cocina a tu mesa
Los espaguetis de zucchini, también llamados “zoodles”, son populares en dietas bajas en carbohidratos y en verano porque se sirven frescos o ligeramente salteados. Esta receta se conserva en heladera hasta 24 horas, guardada en recipiente cerrado; recalentala rápidamente en sartén para mantener su textura crocante y fresca. ¡Disfrutalo!.