Presenta:

Tendencias

|

Receta

Verano saludable: receta de espaguetis de zucchinis frescos y ligeros

En verano, esta receta de espaguetis de zucchinis es ideal: fresca, ligera y rápida de preparar, perfecta para comidas saludables y coloridas.

Candela Spann

Rápido y saludable: receta de espaguetis de zucchinis que se roba el verano.

Rápido y saludable: receta de espaguetis de zucchinis que se roba el verano.

Shutterstock

Ligera, fresca y súper saludable, esta receta de espaguetis de zucchinis es ideal para el verano, cuando buscamos comidas rápidas y nutritivas que no sobrecarguen. Con pocos ingredientes y mucho sabor, podés disfrutar un plato colorido y bajo en calorías. Es perfecto como acompañamiento o plato principal para almuerzos y cenas veraniegas.

Con pocos ingredientes un plato delicioso

Rinde: 2 porciones

Te Podría Interesar

Ingredientes

  • 3 zucchinis medianos.

  • 1 diente de ajo picado.

  • 2 cucharadas de aceite de oliva.

  • Sal y pimienta a gusto.

  • 50 g de queso parmesano rallado (opcional).

  • Hojas de albahaca fresca para decorar.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Lavá los zucchinis y, usando un espiralizador, convertilos en fideos tipo espaguetis.

2. Calentá el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio.

3. Salteá el ajo picado hasta que esté dorado, cuidando que no se queme.

4. Incorporá los espaguetis de zucchini y cociná 3-4 minutos, removiendo suavemente para que queden al dente.

5. Salpimentá a gusto y retiralos del fuego.

6. Serví en platos individuales y espolvoreá con queso parmesano si querés un toque extra de sabor.

7. Decorá con hojas de albahaca fresca antes de llevar a la mesa.

Te va a impactar lo delicioso que es este plato
Esta receta de espaguetis de zucchinis se sirve tanto fría como caliente, perfecta para comidas de verano.

Esta receta de espaguetis de zucchinis se sirve tanto fría como caliente, perfecta para comidas de verano.

De la cocina a tu mesa

Los espaguetis de zucchini, también llamados “zoodles, son populares en dietas bajas en carbohidratos y en verano porque se sirven frescos o ligeramente salteados. Esta receta se conserva en heladera hasta 24 horas, guardada en recipiente cerrado; recalentala rápidamente en sartén para mantener su textura crocante y fresca. ¡Disfrutalo!.

Archivado en

Notas Relacionadas