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Develamos el misterio: cómo preparar el mejor bizcochuelo de chocolate sin azúcar

Descubrí cómo lograr un bizcochuelo de chocolate sin azúcar inolvidable, una alternativa saludable e infaltable en la cocina de cualquier hogar argentino.

Candela Spann

Develamos el misterio cómo preparar el mejor bizcochuelo de chocolate sin azúcar

Develamos el misterio cómo preparar el mejor bizcochuelo de chocolate sin azúcar

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El bizcochuelo de chocolate sin azúcar es una opción ideal para disfrutar de un clásico de la pastelería en una versión más saludable. Esta es una de las recetas perfectas para quienes desean darse un gusto dulce sin utilizar azúcar refinada, logrando una miga húmeda, esponjosa y con un intenso sabor a cacao.

Con ingredientes simples y un endulzante apto, el bizcochuelo de chocolate sin azúcar se convierte en un infaltable de la cocina casera. Es ideal para acompañar el mate, el café o utilizar como base para tortas rellenas y decoradas.

FICHA

Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 3 huevos 3 huevos
  • 180 g de harina de avena 180 g de harina de avena
  • 40 g de cacao amargo en polvo 40 g de cacao amargo en polvo
  • 120 g de yogur natural sin azúcar 120 g de yogur natural sin azúcar
  • 80 ml de aceite neutro 80 ml de aceite neutro
  • 100 ml de leche 100 ml de leche
  • 80 g de eritritol o el endulzante apto equivalente a 80 g de azúcar 80 g de eritritol o el endulzante apto equivalente a 80 g de azúcar
  • 2 cucharaditas de polvo para hornear 2 cucharaditas de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para bizcochuelo. Batir los huevos junto con el eritritol hasta obtener una mezcla espumosa y de color más claro.
  • Agregar el aceite, el yogur natural, la leche y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar completamente.
  • Incorporar la harina de avena, el cacao amargo, el polvo para hornear y la sal previamente tamizados. Mezclar con movimientos envolventes hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos.
  • Verter la mezcla en el molde y hornear durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
  • Dejar enfriar durante 10 minutos antes de desmoldar. Esperar a que se enfríe por completo y servir el bizcochuelo de chocolate sin azúcar solo o acompañado con frutas frescas, yogur natural o una crema sin azúcar.

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