Develamos el misterio: cómo preparar el mejor bizcochuelo de chocolate sin azúcar

Pasos

Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para bizcochuelo. Batir los huevos junto con el eritritol hasta obtener una mezcla espumosa y de color más claro.

Agregar el aceite, el yogur natural, la leche y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar completamente.

Incorporar la harina de avena, el cacao amargo, el polvo para hornear y la sal previamente tamizados. Mezclar con movimientos envolventes hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos.

Verter la mezcla en el molde y hornear durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.