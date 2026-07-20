Develamos el misterio: cómo preparar el mejor bizcochuelo de chocolate sin azúcar
Descubrí cómo lograr un bizcochuelo de chocolate sin azúcar inolvidable, una alternativa saludable e infaltable en la cocina de cualquier hogar argentino.
El bizcochuelo de chocolate sin azúcar es una opción ideal para disfrutar de un clásico de la pastelería en una versión más saludable. Esta es una de las recetas perfectas para quienes desean darse un gusto dulce sin utilizar azúcar refinada, logrando una miga húmeda, esponjosa y con un intenso sabor a cacao.
Con ingredientes simples y un endulzante apto, el bizcochuelo de chocolate sin azúcar se convierte en un infaltable de la cocina casera. Es ideal para acompañar el mate, el café o utilizar como base para tortas rellenas y decoradas.
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 3 huevos
- 180 g de harina de avena
- 40 g de cacao amargo en polvo
- 120 g de yogur natural sin azúcar
- 80 ml de aceite neutro
- 100 ml de leche
- 80 g de eritritol o el endulzante apto equivalente a 80 g de azúcar
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Pasos
- Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para bizcochuelo. Batir los huevos junto con el eritritol hasta obtener una mezcla espumosa y de color más claro.
- Agregar el aceite, el yogur natural, la leche y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar completamente.
- Incorporar la harina de avena, el cacao amargo, el polvo para hornear y la sal previamente tamizados. Mezclar con movimientos envolventes hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos.
- Verter la mezcla en el molde y hornear durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
- Dejar enfriar durante 10 minutos antes de desmoldar. Esperar a que se enfríe por completo y servir el bizcochuelo de chocolate sin azúcar solo o acompañado con frutas frescas, yogur natural o una crema sin azúcar.