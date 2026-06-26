Recetas de cocina fáciles: bizcochuelo marmolado esponjoso y perfecto para la merienda
¿Buscás la receta ideal para una merienda perfecta? Te enseñamos a hacer un bizcochuelo marmolado esponjoso y fácil
El bizcochuelo marmolado es una de las recetas más clásicas y vistosas de la repostería casera. Su característica combinación de masa de vainilla y chocolate crea un efecto marmolado único que sorprende tanto por su apariencia como por su sabor, convirtiéndolo en una opción ideal para desayunos, meriendas o celebraciones. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce, este bizcochuelo destaca por su textura esponjosa y por la perfecta unión de dos sabores que nunca fallan. Con este paso a paso, podrás preparar un marmolado casero alto, húmedo y delicioso con ingredientes sencillos.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 4 huevos
- 200 gr de azúcar
- 250 gr de harina leudante
- 120 ml de leche
- 100 ml de aceite
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 25 gr de cacao amargo
- 2 cucharadas de leche extra
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C. Batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa.
- Incorporá el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Agregá la harina leudante tamizada y mezclá hasta integrar.
- Dividí la preparación en dos partes iguales. A una de ellas agregale el cacao amargo y las 2 cucharadas de leche extra.
- Verté ambas mezclas alternadamente en un molde enmantecado y enharinado. Con un cuchillo o palillo realizá movimientos suaves para formar el efecto marmolado.
- Horneá durante 40 a 45 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro, salga limpio.
- Dejá enfriar antes de desmoldar y servir.