Recetas de cocina fáciles: bizcochuelo marmolado esponjoso y perfecto para la merienda

El bizcochuelo marmolado es una de las recetas más clásicas y vistosas de la repostería casera. Su característica combinación de masa de vainilla y chocolate crea un efecto marmolado único que sorprende tanto por su apariencia como por su sabor, convirtiéndolo en una opción ideal para desayunos, meriendas o celebraciones. ¡Manos a la obra!