Horneá felicidad: receta de bizcochuelo casero con pocos ingredientes

Esta receta de bizcochuelo casero es ideal cuando querés preparar un clásico esponjoso, liviano y bien alto sin complicarte. Con pocos ingredientes y una técnica simple, vas a lograr un bizcochuelo perfecto para usar como base de tortas o disfrutar solo con un mate . Animate a hacerlo y vas a ver que sale impecable siempre.

1. Encendé el horno a 180 °C y enmantecá y enhariná un molde de 24 cm.

La receta de bizcochuelo original no lleva materia grasa; por eso es tan liviano.

2. Batí los huevos con el azúcar durante 8 a 10 minutos hasta que doblen su volumen y queden bien espumosos.

3. Sumá la esencia de vainilla e integrá suavemente.

4. Tamizá la harina con el polvo para hornear y la pizca de sal.

5. Incorporá los ingredientes secos en dos tandas, mezclando con movimientos envolventes para no bajar el aire del batido.

6. Volcá la preparación en el molde y emparejá la superficie.

7. Horneá entre 35 y 40 minutos, sin abrir el horno durante la cocción.

8. Probá con un palillo: si sale seco, sacalo y dejalo enfriar antes de desmoldar.

Ponelo en el molde que más te guste El secreto de esta receta es: si lo dejás enfriar boca abajo, mantiene mejor su altura y no se hunde en el centro. Shutterstock

El bizcochuelo tradicional no lleva manteca ni aceite; su aireado depende totalmente del batido de los huevos. Para conservarlo, guardalo envuelto en film o en un recipiente hermético por hasta 3 días, o freezalo por un mes sin perder textura. ¡Disfrutalo con unos ricos mates!.