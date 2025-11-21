Presenta:

Horneá felicidad: receta de bizcochuelo casero con pocos ingredientes

Con esta receta de bizcochuelo casero obtenés un resultado liviano, parejo y delicioso, ideal para bases de tortas o para acompañar el mate.

Candela Spann

Sabor de hogar: receta de bizcochuelo casero ideal para la merienda.

Esta receta de bizcochuelo casero es ideal cuando querés preparar un clásico esponjoso, liviano y bien alto sin complicarte. Con pocos ingredientes y una técnica simple, vas a lograr un bizcochuelo perfecto para usar como base de tortas o disfrutar solo con un mate. Animate a hacerlo y vas a ver que sale impecable siempre.

Rinde: 10 o 12 porciones

Ingredientes para un bizcochuelo perfecto

  • 4 huevos.

  • 200 g de azúcar.

  • 200 g de harina 0000.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

  • 1 cucharadita de polvo para hornear.

  • 1 pizca de sal.

Un bizcochuelo casero muy esponjoso
La receta de bizcochuelo original no lleva materia grasa; por eso es tan liviano.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Encendé el horno a 180 °C y enmantecá y enhariná un molde de 24 cm.

2. Batí los huevos con el azúcar durante 8 a 10 minutos hasta que doblen su volumen y queden bien espumosos.

3. Sumá la esencia de vainilla e integrá suavemente.

4. Tamizá la harina con el polvo para hornear y la pizca de sal.

5. Incorporá los ingredientes secos en dos tandas, mezclando con movimientos envolventes para no bajar el aire del batido.

6. Volcá la preparación en el molde y emparejá la superficie.

7. Horneá entre 35 y 40 minutos, sin abrir el horno durante la cocción.

8. Probá con un palillo: si sale seco, sacalo y dejalo enfriar antes de desmoldar.

Ponelo en el molde que más te guste
El secreto de esta receta es: si lo dejás enfriar boca abajo, mantiene mejor su altura y no se hunde en el centro.

El bizcochuelo tradicional no lleva manteca ni aceite; su aireado depende totalmente del batido de los huevos. Para conservarlo, guardalo envuelto en film o en un recipiente hermético por hasta 3 días, o freezalo por un mes sin perder textura. ¡Disfrutalo con unos ricos mates!.

