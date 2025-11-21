Horneá felicidad: receta de bizcochuelo casero con pocos ingredientes
Con esta receta de bizcochuelo casero obtenés un resultado liviano, parejo y delicioso, ideal para bases de tortas o para acompañar el mate.
Esta receta de bizcochuelo casero es ideal cuando querés preparar un clásico esponjoso, liviano y bien alto sin complicarte. Con pocos ingredientes y una técnica simple, vas a lograr un bizcochuelo perfecto para usar como base de tortas o disfrutar solo con un mate. Animate a hacerlo y vas a ver que sale impecable siempre.
Rinde: 10 o 12 porciones
Ingredientes para un bizcochuelo perfecto
4 huevos.
200 g de azúcar.
200 g de harina 0000.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
1 cucharadita de polvo para hornear.
1 pizca de sal.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Encendé el horno a 180 °C y enmantecá y enhariná un molde de 24 cm.
2. Batí los huevos con el azúcar durante 8 a 10 minutos hasta que doblen su volumen y queden bien espumosos.
3. Sumá la esencia de vainilla e integrá suavemente.
4. Tamizá la harina con el polvo para hornear y la pizca de sal.
5. Incorporá los ingredientes secos en dos tandas, mezclando con movimientos envolventes para no bajar el aire del batido.
6. Volcá la preparación en el molde y emparejá la superficie.
7. Horneá entre 35 y 40 minutos, sin abrir el horno durante la cocción.
8. Probá con un palillo: si sale seco, sacalo y dejalo enfriar antes de desmoldar.
El bizcochuelo tradicional no lleva manteca ni aceite; su aireado depende totalmente del batido de los huevos. Para conservarlo, guardalo envuelto en film o en un recipiente hermético por hasta 3 días, o freezalo por un mes sin perder textura. ¡Disfrutalo con unos ricos mates!.