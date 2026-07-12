Todos los secretos del budín de chocolate con yogur viral ¡paso a paso!
Descubre cómo preparar el budín de chocolate con yogur que revoluciona las redes: una receta fácil y rápida para deleitar a todos con su irresistible sabor.
El budín de chocolate con yogur se volvió un fenómeno en redes sociales gracias a su textura increíblemente húmeda y a la facilidad con la que se prepara. Esta es una de las recetas más buscadas del momento porque combina pocos ingredientes y ofrece un resultado intenso, esponjoso y perfecto para los fanáticos del chocolate.
Además de ser muy simple de hacer, el budín de chocolate con yogur se ganó un lugar en la cocina casera por su versatilidad. Puede servirse solo, con una cobertura de chocolate o acompañado de frutas frescas, convirtiéndose en una opción ideal para la merienda o el postre. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 250 g de yogur natural
- 3 huevos
- 150 g de azúcar
- 80 ml de aceite neutro
- 200 g de harina leudante
- 40 g de cacao amargo en polvo
- 100 g de chocolate semiamargo picado
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una budinera. Batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Incorporar el yogur, el aceite neutro y la esencia de vainilla.
- Agregar la harina leudante, el cacao amargo y la sal, mezclando suavemente hasta integrar todos los ingredientes.
- Incorporar el chocolate semiamargo picado y distribuirlo de manera uniforme en la preparación.
- Verter la mezcla en la budinera y cocinar durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga con apenas unas migas húmedas.
- Dejar reposar 10 minutos, desmoldar y enfriar sobre una rejilla antes de servir. Si se desea, decorar con chocolate derretido o una lluvia de cacao amargo.