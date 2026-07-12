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Todos los secretos del budín de chocolate con yogur viral ¡paso a paso!

Descubre cómo preparar el budín de chocolate con yogur que revoluciona las redes: una receta fácil y rápida para deleitar a todos con su irresistible sabor.

Candela Spann

Todos los secretos del budín de chocolate con yogur viral ¡paso a paso!

Todos los secretos del budín de chocolate con yogur viral ¡paso a paso!

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El budín de chocolate con yogur se volvió un fenómeno en redes sociales gracias a su textura increíblemente húmeda y a la facilidad con la que se prepara. Esta es una de las recetas más buscadas del momento porque combina pocos ingredientes y ofrece un resultado intenso, esponjoso y perfecto para los fanáticos del chocolate.

Además de ser muy simple de hacer, el budín de chocolate con yogur se ganó un lugar en la cocina casera por su versatilidad. Puede servirse solo, con una cobertura de chocolate o acompañado de frutas frescas, convirtiéndose en una opción ideal para la merienda o el postre. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 250 g de yogur natural 250 g de yogur natural
  • 3 huevos 3 huevos
  • 150 g de azúcar 150 g de azúcar
  • 80 ml de aceite neutro 80 ml de aceite neutro
  • 200 g de harina leudante 200 g de harina leudante
  • 40 g de cacao amargo en polvo 40 g de cacao amargo en polvo
  • 100 g de chocolate semiamargo picado 100 g de chocolate semiamargo picado
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una budinera. Batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Incorporar el yogur, el aceite neutro y la esencia de vainilla.
  • Agregar la harina leudante, el cacao amargo y la sal, mezclando suavemente hasta integrar todos los ingredientes.
  • Incorporar el chocolate semiamargo picado y distribuirlo de manera uniforme en la preparación.
  • Verter la mezcla en la budinera y cocinar durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga con apenas unas migas húmedas.
  • Dejar reposar 10 minutos, desmoldar y enfriar sobre una rejilla antes de servir. Si se desea, decorar con chocolate derretido o una lluvia de cacao amargo.

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