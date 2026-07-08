Budín de manzana sin azúcar: no resignes sabor esta receta te va a encantar

El budín de manzana sin azúcar es una de las recetas más simples y saludables para disfrutar de una merienda casera. Endulzado con stevia o edulcorante y con el dulzor natural de la manzana, este budín queda húmedo, esponjoso, ideal para acompañar el mate o el café. ¡Manos a la obra!