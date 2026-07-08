Budín de manzana sin azúcar: no resignes sabor esta receta te va a encantar
Si buscas una opción deliciosa y liviana, este budín de manzana sin azúcar es la receta perfecta para disfrutar de una merienda casera con todo el sabor.
El budín de manzana sin azúcar es una de las recetas más simples y saludables para disfrutar de una merienda casera. Endulzado con stevia o edulcorante y con el dulzor natural de la manzana, este budín queda húmedo, esponjoso, ideal para acompañar el mate o el café. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina saludable, esta preparación demuestra que con pocos ingredientes se puede lograr un budín delicioso y liviano. Prepará este budín casero suave, lleno de sabor y muy fácil de preparar.
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable
Ingredientes
- 3 huevos
- 200 gr de harina leudante
- 120 ml de leche
- 80 ml de aceite
- 2 cucharadas de stevia granulada apta para cocinar o el equivalente en edulcorante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C y engrasá una budinera.
- Batí los huevos junto con la stevia o el edulcorante. Agregá el aceite, la leche y la vainilla.
- Incorporá la harina leudante y mezclá hasta obtener una preparación homogénea.
- Volcá la mezcla en la budinera y horneá durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá entibiar antes de desmoldar y servir.