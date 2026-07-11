Pastel de zanahoria con canela sin azúcar: una de las recetas más ricas para compartir
La cocina saludable ofrece una alternativa tentadora con este pastel de zanahoria y canela, una preparación sencilla para compartir en familia.
El pastel de zanahoria y canela sin azúcar es una de las recetas más saludables para disfrutar de una merienda casera llena de sabor. La dulzura natural de la zanahoria, combinada con el aroma de la canela y el toque del edulcorante, da como resultado un pastel húmedo y esponjoso. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina saludable, esta preparación demuestra que es posible hacer un pastel delicioso sin utilizar azúcar. Con ingredientes simples y un paso a paso muy fácil, conseguirás una opción nutritiva para toda la familia.
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable
Ingredientes
- 2 zanahorias grandes ralladas
- 3 huevos
- 200 gr de harina integral
- 80 ml de aceite de girasol
- 3 cucharadas de stevia granulada apta para cocinar o el equivalente en edulcorante
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C y engrasá una molde.
- Batí los huevos junto con la stevia o el edulcorante. Agregá el aceite, la vainilla y las zanahorias ralladas.
- Incorporá la harina integral, el polvo para hornear y la canela. Mezclá hasta integrar todos los ingredientes.
- Volcá la preparación en el molde y horneá durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir.