Aumenta la expectativa por las elecciones en la UNCuyo: "Momento crucial"

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) volvió este martes a las urnas para definir quién conducirá la casa de estudios durante los próximos cuatro años .

Tras una primera vuelta marcada por una importante participación de los distintos claustros y en las facultades, este balotaje resolverá la contienda entre el oficialista Gabriel Fidel (Sumar Universidad) y la opositora Adriana García (Encuentro Plural ), quienes presentaron visiones diferentes sobre el rumbo institucional que debería adoptar la universidad.

Ya pasadas varias horas del inicio de los comicios, donde ya votó por ejemplo el gobernador Alfredo Cornejo (quien en la primera vuelta fue repudiado e insultado cuando asistió a la facultad de Ciencias Políticas y Sociales), desde la Casa de Estudios aseguran que la participación electoral será sensiblemente más baja, teniendo en cuenta que el resto de los cargos electivos ya se resolvieron en los comicios anteriores; y además porque los estudiantes no están en pleno cursado.

De igual forma, ante la consulta de MDZ, señalaron que no han hecho cortes de participación, y que los datos concretos se informarán una vez que se realice el conteo de los sufragios.

Por otro lado, esta mañana votaron tanto Fidel como García, quienes aspiran a suceder a la actual rectora, Esther Sánchez, y que mostraron visiones diferentes de lo que esperan en los próximos años para la Universidad.

Por un lado, Fidel, luego de emitir su voto, valoró el recorrido realizado durante la campaña y destacó la participación al señalar que se ha vislumbrado una "comunidad universitaria más allá de esta disputa electoral" y que "esa comunidad mañana tiene que seguir adelante con las autoridades que hayan sido elegidas para la universidad”.

El candidato señaló que el proceso electoral le permitió conocer de primera mano las demandas de docentes, estudiantes, personal no docente y egresados; y que la universidad debe continuar fortaleciendo sus funciones esenciales, "con excelencia académica, con investigación con impacto, con mucha extensión y vinculación con la comunidad”.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Sobre los años que se avecinan, aventuró que se imagina "una universidad que pueda haber superado la fuerte disputa que tenemos hoy por financiamiento universitario y que se termine esta situación de conflicto de asedio a las universidades públicas”, manifestó.

“Me imagino una universidad innovadora, que comprende las demandas de la sociedad y los cambios que está habiendo en el mundo, una universidad que cuida a sus docentes, a sus no docentes y a sus estudiantes”, sostuvo.

Por su parte, Adriana García planteó que la elección representa un "momento crucial" para definir el perfil institucional de la UNCuyo. “La comunidad universitaria hoy está decidiendo si continúa con una misma política universitaria o genera una inflexión en la trayectoria institucional de la universidad”, afirmó.

Adriana García buscará una foto clave de cara al balotaje. Foto: UNCUYO.

La candidata de Encuentro Plural defendió una universidad con autonomía respecto de las estructuras partidarias, al señalar que piensa en "una universidad pública con seres racionales, que tienen discernimiento propio y que también piensan y eligen con autonomía, sin límites de partidos políticos”, planteó.

Agregó que desde Encuentro Plural "se ha sembrado una semilla, una semilla de la esperanza, una semilla de recuperar la universidad, esa que manifiesta la diversidad social, intelectual y cultural de Mendoza”.

Y finalizó: “La universidad no puede estar fuera de la sociedad, es parte de la sociedad, y debe constituirse como un ecosistema en el que se integre y articule con el Estado, con los ciudadanos, con las organizaciones sociales y con el sector privado”.