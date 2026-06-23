Hoy se conoce quién conducirá la UNCuyo por los próximos cuatro años

En un escenario marcado por el debate sobre el rumbo de la educación pública, el financiamiento universitario y la continuidad o renovación del modelo de gestión que domina la casa de estudios mendocina, la elección se desarrolla luego de que ninguna de las fórmulas alcanzara la mayoría necesaria en la primera vuelta realizada el pasado 9 de junio.

En aquella instancia, la fórmula integrada por Gabriel Fidel y Flavia Filippini, del espacio oficialista Sumar Universidad, obtuvo la mayor cantidad de votos, aunque sin lograr imponerse de manera definitiva. En segundo lugar quedó la lista encabezada por Adriana García y Ana Sisti, perteneciente al frente Encuentro Plural, que logró consolidarse como la principal alternativa opositora y forzó así la realización de una segunda vuelta.

El balotaje representa un momento histórico para la UNCUYO, ya que vuelve a poner en funcionamiento el sistema de voto directo y ponderado que rige desde la reforma estatutaria aprobada en 2013. Este mecanismo permite que participen de la elección docentes, estudiantes, egresados y personal de apoyo académico, aunque cada claustro posee un peso específico dentro del resultado final. De esta manera, la universidad combina representación democrática amplia con un sistema que busca equilibrar la influencia de los distintos sectores que integran la vida universitaria.

Más de 56 mil personas están habilitadas para votar en esta jornada electoral, considerada una de las más importantes de los últimos años dentro de la institución. Las mesas permanecen abiertas en las distintas facultades y dependencias universitarias desde las 8.30 hasta las 19.

La disputa electoral refleja también dos modelos diferentes sobre el futuro de la universidad pública. Desde el oficialismo, Gabriel Fidel propone puntos vinculados a la modernización administrativa, la internacionalización académica y la articulación entre universidad, sector productivo y Estado. Además, su espacio sostiene la necesidad de fortalecer la investigación científica y ampliar la vinculación tecnológica en un contexto económico complejo para las universidades nacionales. Otro de sus postulados apunta a terminar con la "grieta" que atraviesa a la Universidad.

Por su parte, Adriana García plantea que la UNCUYO atraviesa un “fin de ciclo” y propone una gestión más enfocada en el fortalecimiento de la comunidad universitaria, el acceso estudiantil y la defensa del financiamiento público. Durante la campaña, su espacio cuestionó algunos aspectos de la conducción actual, especialmente en relación con la representación de ciertos sectores dentro de la estructura universitaria y promueve que la UNCuyo no se vea contaminada de la injerencia de ningún Gobierno.

Las tensiones por el contexto nacional que atraviesan a la UNCuyo

El contexto nacional también atraviesa la discusión electoral. Las universidades públicas argentinas enfrentan un escenario de fuerte tensión presupuestaria debido a la inflación y al debate político sobre el financiamiento educativo y la norma que no cumple el Gobierno de Javier Milei.

En ese marco, la elección en la UNCuyo adquiere una dimensión que excede lo estrictamente académico, ya que muchos sectores consideran que el resultado puede convertirse en una señal política respecto al posicionamiento de la universidad frente a las políticas nacionales.

Otro aspecto relevante de esta elección es la consolidación de la paridad de género en las fórmulas rectorales, una medida incorporada en la reforma de 2019. Todas las listas presentadas respetaron este criterio, considerado un avance institucional en materia de representación y participación política dentro de la universidad.

A lo largo de las últimas semanas, la campaña estuvo marcada por recorridas por facultades y encuentros con estudiantes, docentes y trabajadores universitarios. Las dos fórmulas finalistas buscaron captar el apoyo de los espacios que quedaron fuera del balotaje, en una elección donde cada porcentaje puede resultar decisivo debido al sistema de ponderación por claustros.

La expectativa se concentra ahora en el cierre de la votación y el posterior escrutinio, que definirá quién conducirá una de las universidades más importantes del país. Más allá del resultado, el proceso electoral vuelve a mostrar el peso de la participación democrática dentro de la UNCUYO y el interés de la comunidad universitaria por discutir el rumbo institucional en un momento de profundos desafíos económicos y educativos para el país.

La jornada de hoy no solo definirá nombres y cargos. También marcará el inicio de una nueva etapa para la universidad, en medio de un escenario nacional donde la defensa de la educación pública y el rol de las universidades se encuentran en el centro del debate político y social argentino.

Para saber si se está habilitado para votar, visitar: https://elecciones.uncuyo.edu.ar/padrones-definitivos.