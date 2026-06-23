Adriana García, la profe de historia que llegó al rectorado: "Es un fin de ciclo"

"Mi profe de Historia". Así reconocen a Adriana Aída García con cariño personas que son adultas y la tuvieron en sus comienzos como docente. Adriana es egresada de la Facultad de Filosofía, pero la Universidad es su vida. Es enfática a la hora de defender sus ideas, pero se vincula de manera apacible con las personas, algo que le reconocen propios y ajenos. Ahora, la "profe" será Rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, tras haber tenido altos cargos y haber aspirado varias veces a la conducción. "Es un fin de ciclo", dijo ni bien se conocieron los datos oficiales.

La gestión no es nueva para ella. Su carrera en ese plano comenzó en la conducción del Colegio Universitario Central, donde fue vicedirectora y directora entre 1994 y 1996. Más tarde ocupó la Secretaría Académica de la Facultad de Filosofía y Letras entre 2002 y 2008, fue decana de esa unidad académica entre 2008 y 2014 y posteriormente se desempeñó como secretaria académica del Rectorado entre 2014 y 2018.

García sucederá a otra mujer, Esther Sánchez. "Recuperara la Universidad, eso es lo que queremos", dijo la nueva rectora. "Se vienen meses de intenso trabajo. Vamos a hacer mesas de trabajo, necesitamos reunir a los docentes, a los no docentes, hacer ese encuentro. Hacer honor a lo que hemos planteado, el encuentro plural. No tenemos ninguna persona designada porque lo vamos a hacer en conjunto con las unidades académicas (las facultades). "Ganó encuentro plural porque está marcado que es un fin de ciclo. Además, porque si es verdad que estamos en una democracia, tenía que venir la alternancia que era lo que no se estaba respetando", dijo la rectora. Entre las primeras decisiones que anunció es que convocará a una Asamblea Universitaria para debatir cómo enfrentar los problemas de financiamiento.

Su casa Cuando camina por los pasillos de la facultad, la saludan con afecto. Madre de cuatro hijos, su esposo también fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras: Adolfo Toti Cueto. Tiene nietos a quienes extraña cuando no los ve con frecuencia, como en esta campaña.

García es católica practicante: de hecho en una entrevista con MDZ Radio dijo que es "militante de la doctrina social de la Iglesia". Incluso cuando habla nombra a "Dios" muchas veces para agradecer algún hecho de la vida, como que esté en carrera al balotaje, algo que no ocurrió hace 4 años. Tiene 43 años de trayectoria académica, un dato que le gusta resaltar cuando habla de ella misma. Compiló recientemente el libro Historia y Complejidad bajo la lupa.