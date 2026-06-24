Las perlitas de un balotaje para el infarto. 

El esperado balotaje de este martes 22 de junio que proclamó a Adriana García y Ana Sisti- Encuentro Plural- como las próximas rectora y vice respectivamente de la UNCuyo, dejaron muchas perlitas .

El martes 22 casualmente es el cumpleaños de Ana Sisti. Lo festejó como nunca: convirtiéndose en vicerrectora de la UNCuyo. Lloró desconsolada cuando se enteró que ganó Encuentro Plural.

La militancia que estaba para los festejos anoche en el facultad de Educación donde fue el búnker, le cantó el cumpleaños feliz al ritmo de la marcha peronista, a algo que Adriana García, evitó plegarse.

Lejos de encerrarse en una oficina, como suele ocurrir con los postulantes, Gabriel Fidel, el excandidato a rector de la UNCuyo caminó por las facultades, habló con los alumnos y con quienes se fue encontrando como si se tratara de un día más.

"No se puede quedar quieto" , le decían los estudiantes que lo acompañaban. Fue al buffet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y después de las 19 recién al rectorado.

La Franja Morada se quedó sola con maquillaje y un escenario vacío

Un grupo de estudiantes de Franja Morada fueron los únicos que se asistieron al búnker de Sumar Universidad montado en el Comedor de la UNCuyo. No hubo funcionarios que se acercaron ni dirigentes.

Como no tenían detalle de cómo había resultado la elección, después de las 19 muchos se pintaron y se prepararon para un festejo que no fue.

Los números errados de los funcionarios radicales

Los funcionarios radicales ligados a la Casa de Gobierno estaban convencidos de que ganaban. Fidel, en cambio, no hizo ninguna declaración al respecto y sostuvo siempre que esperaría el escrutinio.

Sus números daban desde diferencias de cuatro punto a favor hasta un 51 a 49, a su favor. Lo justificaban con datos, con proyecciones pero no se cumplieron. El motivo: perdieron por más votos de lo que pensaban en las distintas facultades como Derecho o Ciencias Agrarias.

Gobierno

Las fotos escondidas de la semana pasada que ahora se pueden mostrar

En MDZ Radio, Adriana García se encontró de casualidad la semana pasada con Adriana Cano, la presidenta del bloque de senadores peronistas. Se saludaron con mucha alegría, se sacaron foto pero no era momento - para mostrarla porque García no quería que se la involucrara con dirigentes peronistas porque ya que era una elección de la Universidad.

Por otro lado, Fidel quien es muy amiguero, se cruzó con el senador provincial Lucas Ilardo- kirchnerismo- se abrazaron e Ilardo pidió la foto juntos. Claro que no fue pública: una de las estrategias de campaña de Sumar Universidad, especialmente durante los últimos días, fue pegar a Encuentro Plural con el kirchnerismo como algo negativo.

Ahora que terminó la campaña, las fotos:

#EsConEllas y el grupo Mujeres y Universidad

Aunque pasó un poco desapercibido, Adriana García siempre mencionó que con Ana Sisti habían surgido del grupo Mujeres y Universidad.

Se trata de un espacio donde participan cientos de mujeres este año y en el verano, García dio una charla clave: sobre la participación política de las mujeres en la Universidad y la violencia política. Aunque surgió en 2022, en estos meses se activó muchísimo y como funciona también como un grupo de Whats App muchas integrantes contaron que buscaron voto a voto, pidiendo a la gente que conocían que se acercaran a votar. Lo consiguieron.