En el Senado, el PRO acompañará el pedido de interpelación a Manuel Adorni

El legislador, Martín Goeling mantuvo una entrevista con MDZ en la que afirmó que “ el presidente Milei debe pedirle la renuncia al Jefe de Gabinete ”. Goerling está de acuerdo en aplicar el artículo 101 de la constitución Nacional que plantea la posibilidad de remoción del funcionario Adorni.

En la entrevista también se refirió a la situación política de su provincia, Misiones: “El modelo del oficialismo provincial está agotado”. En tanto que a nivel nacional dijo que “le gustaría que el candidato a presidente por el PRO en una frente, sea Mauricio Macri”.

- ¿Cuál es la posición que tomará el PRO en el Senado ante la situación planteada con el jefe de Gabinete?

- El jueves tenemos sesión donde se va a tratar el pedido de interpelación al jefe de gabinete Manuel Adorni, que como no tiene dictamen de comisión, necesita los dos tercios para ser aprobado. Si tiene los dos tercios, avanza la interpelación y se lo citará para el 2 de julio que van a ser interpelados. En función de la interpelación después puede pasarse al segundo paso que es pedir la remoción.

- No lo sé. Nosotros como PRO vamos a acompañar el pedido de interpelación. Entiendo que varios radicales también y hay que ver otros los otros senadores provinciales. No sé qué harán los senadores renovadores por Misiones. Está fino el número para conseguir los dos tercios, dado que los 21 senadores de La Libertad Avanza van a ir en contra. Necesitan cuatro votos más para bloquear los dos tercios y ahí, bueno, el ejecutivo trabajará.

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- Usted es senador por Misiones. ¿Tuvo acercamiento con los senadores del oficialismo provincial por Misiones?

- Nosotros siempre hablamos en lo personal, ahora lo político que ellos son verticalistas. Personalmente no sé lo que están pensando el conductor de Encuentro Misiones, Carlos Eduardo Rovira, y de su parte el gobernador Hugo Passalacqua; por lo tanto, deberemos esperar hasta el jueves.

- Si se llega a la interpelación y posterior pedido de remoción del Jefe de Gabinete, sería la primera vez que se aplicaría el artículo 101 de la Constitución Nacional desde su reforma en 1994 (según el artículo 101 de la Constitución Nacional, el Jefe de Gabinete puede ser removido mediante una moción de censura. El proceso no requiere intervención judicial y se lleva a cabo de forma conjunta en ambas cámaras del Congreso).

- Sí. De lograr los dos tercios de los votos se haría una interpelación y moción de censura al Jefe Gabinete. Si se aprueba la remoción, tiene que ir a la Cámara de Diputados y tiene que pasar lo mismo para que sea removido (el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habría logrado acordar con el PRO y la UCR frenar la interpelación y una eventual moción de censura contra Manuel Adorni).

- ¿Crees que el presidente Javier Milei lo seguirá apoyando? ¿Qué no le pedirá la renuncia?

- Eso le debe contestar el presidente Milei. Lo más sano sería que el Presidente corra del cargo a Adorrni. De esta forma se descomprimiría la situación. Lo que sucede con Adorni es un antecedente muy malo para la República máxime si llegamos a remover a un Jefe de Gabinete.

- ¿Cómo jefe de Bloque de Senadores del Pro tuvo algún acercamiento con funcionarios gobierno nacional? Más precisamente con la senadora Patricia Bullrich, con quien usted mantiene una muy buena relación.

- Con Bullrich hablamos permanentemente y trabajamos juntos. Con gente del Ejecutivo Nacional, no hablé con nadie.

- Para usted, ¿Adorni cometió un delito?

- Si cometió un delito, lo va decir la Justicia. Lo que nosotros decimos que no podemos tener un jefe de Gabinete que fue al Congreso y le mintió en la cara a los diputados y a toda la nación, diciendo que tenía todos sus números en regla. Después confesó que fue un evasor, que evadió $500 000 dólares y no tenía los números, como había dicho. Me parece que ya perdió toda credibilidad como para manejar, entre otras cosas, ni más ni menos el presupuesto entero de la Nación que maneja el jefe de Gabinete. Lo nuestro es político, lo judicial va por el carril de la justicia judicial.

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- A “prima facie” usted dice que Adorni dijo que evadió; supuestamente quien evade es un delincuente y debería caerle todo el peso de la Ley…

- Por eso está tiene dos denuncias judiciales que están avanzando. Yo me remito a lo que Adorni dijo en el Congreso. Él reconoció que mintió y desde el punto de vista político, tener un jefe de Gabinete que miente me parece que no corresponde. Si el Gobierno no lo corre, está el mecanismo institucional que nos da la Constitución. Hay que ser muy respetuoso de las instituciones. Es una potestad que tiene el Congreso remover al jefe de Gabinete, cuando se cree que no cumple las funciones que debería cumplir. Y hoy claramente no está cumpliendo.

- ¿Cómo ves que le cae al Gobierno nacional esta situación? Porque Milei tenía una imagen muy alta después de las elecciones y, al defender tanto a Adorni, cayó.

- Coincido. Así lo dicen todas las encuestas. El Gobierno tenía dos pilares fundamentales con lo cual la gente le dio la confianza: el tema económico, la baja de la inflación y resolver la parte económica del desastre que fue el kirchnerismo; y la otra era lo ético, lo transparente, la gestión pública, la anti casta, anti privilegio. Así arrancó el Gobierno. Recordemos que a Milei echó a un funcionario de (Sandra) Pettovello por comprar una cafetera; dijeron que era el uso de los recursos indebidos. Por eso acá se rompió un vínculo muy fuerte con la sociedad en cuanto a esa promesa. El sostenimiento de Adorni no hace más que ir en ese sentido. Por eso me parece que el daño le está haciendo al corazón del relato de anti casta, anti privilegio. Me parece que es muy fuerte y eso se ve en las encuestas. La sociedad no perdona estas cosas.

- La sociedad y los aliados políticos, porque en algún momento el PRO ha sido aliado de Milei…

- Nosotros lo dijimos claramente, éste es un límite que no podemos dejar pasar. Nosotros no podemos acompañar estas cuestiones. Nosotros acompañamos lo que consideramos que a la Argentina le hace bien; siempre dijimos que lo que no estaba bien a nuestro criterio no lo íbamos a acompañar y este es un caso claro. No nos pueden pedir que acompañemos.

Lo que para mí a esta altura es un capricho del Presidente sostener a una persona tan cuestionado haciéndole daño el gobierno y obviamente también haciendo daño a los que le queremos ayudar. No es solamente una cuestión partidaria, también la sociedad entera está pidiendo ejemplaridad y nosotros vamos a estar ahí, no vamos a acompañar y no vamos a levantar la mano para defender a Adorni.

- ¿Lo de Milei es un capricho o le debe algo a Adorni?

- No lo sé. Eso lo tiene que responder el Presidente.

El caso Insaurralde

- Se conocieron nuevos videos del dinero en dólares que supuestamente guardaba el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. ¿Qué opinás?

- Es la decadencia y el cáncer de la Argentina, que fue el kirchnerismo durante tantos años y el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Esto tiene un antes con Lázaro Báez, los bolsos con dinero tirados es un Convento, la corrupción, la causa de los cuadernos; Cristina presa su líder por corrupción, asociación ilícita.

Lamentablemente ahí está a la vista de todo lo que es el kirchnerismo, por eso no queremos volver a eso y por eso es el pedido de ir para adelante y por eso somos tan recelosos de cuidar estos detalles para no volver a esa situación.

Misiones

- Usted es senador por Misiones ¿cómo ve hoy la situación política en esta provincia, siendo vos un senador por Misiones?

- Políticamente el escenario está complejo el escenario, se están atomizando mucho todos los espacios políticos, hay una necesidad de cambio muy fuerte, eso es indudable y también en Misiones hay dos ejes muy claros que quiere la gente que es ética en la función pública, transparencia en la administración de los recursos, que no roben y la otra pata es el tema económico, generación de empleo, el empleo joven, o sea, hay dos patas muy claras que que está demandando hoy la sociedad misionera y claramente el oficialismo provincial no puede cumplir.

- ¿Martín Goerling está pensando en el 2027?

- Por supuesto, nosotros estamos trabajando de nuestro espacio para hacer una alternativa a nivel nacional y también a nivel provincia. Sin lugar a dudas el PRO será protagonista el año que viene o encabezando una fórmula o acompañando un frente electoral.

- ¿Es prematuro hablar de nombres?

- Es muy prematuro, yo creo que primero hay que plantearse qué modelo de provincia queremos, cómo queremos resolver estos y en función de eso buscar un frente que coincidamos. De nada sirve amontonar nombres para después hacer una bolsa de gatos y no llegar a ningún lado. Creo que ese es el gran desafío, hablarle de frente a los misioneros, de cara a la sociedad, decirle, este es el camino que nosotros pensamos y esta es la solución para Misiones. A partir de ahí, salir convocar a los misioneros para que acompañen un proyecto distinto, innovador, nuevo y que deje atrás también 25 años de un modelo que ya se agotó.

- ¿Y a nivel nacional?

- Lo mismo a nivel nacional, el año que viene, por eso te decía, yo creo que hay que armar un gran frente que continúe por la senda de esta reforma en la Argentina, que evite volver al pasado y ahí hay que ver cómo nos encuentra. Ojalá sea Mauricio Macri, ojalá podamos convocar a más gente. Si no es Mauricio que sea otra persona que encarne estas ideas, pero hay que ser muy claro en hablar a la sociedad de un modelo de país y no solamente votar en contra de… Yo creo que ese es el trabajo que estamos haciendo con la reconstrucción del Pro en todo el país y después veremos, nos sentaremos y buscaremos las mejores alianzas para para poder llegar a al triunfo.