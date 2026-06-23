Es Ley: el Senado aprobó la expropiación de terrenos para el Polo Logístico del Este

La Cámara Alta aprobó la Ley que permitirá avanzar con el desarrollo de Polo Logístico que estará emplazado en los terrenos donde funciona Pasip.

El desarrollo del Polo Logístico del Este dio un paso fundamental: este martes, la Cámara de Senadores de Mendoza dio sanción definitiva al proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación varios terrenos ubicados sobre la Ruta Nacional N°7, en San Martín. El proyecto había sido impulsado por el Ejecutivo provincial.

Según detallaron desde el Gobierno, la iniciativa es el "resultado conjunto entre el Ejecutivo provincial y la Municipalidad de San Martín", y forma parte de una estrategia que busca potenciar el desarrollo en la producción del Este mendocino. "El Polo Logístico del Este permitirá concentrar servicios especializados para el transporte de cargas en un punto neurálgico del corredor bioceánico, brindando soluciones que hoy la provincia no posee y acompañando el crecimiento de la actividad", señaló Alberto Marengo, subsecretario de Industria, Comercio y Logística.

Qué es el Polo Logístico del Este y dónde estará ubicado El denominado Polo Logístico del Este es una iniciativa que busca potenciar la logística de Mendoza para transformar a la provincia en uno de los principales nodos de transportes y comercio internacional del corredor bioceánico. En ese marco, de acuerdo a lo detallado en el proyecto, se unificarán aproximadamente 90 hectáreas que serán destinadas a dicho emprendimiento, en el que se integrarán servicios para el transporte de cargas, almacenamiento, distribución y otro tipo de operaciones vinculadas al comercio exterior.

En el oficialismo señalan que Mendoza no solo cuenta con servicios de transporte, sino también en trabajo logístico, ya que por la provincia circulan anualmente 360.000 camiones con destino a Chile, sumado al tráfico interno, lo que "la posiciona como una de las jurisdicciones más desarrolladas en la materia".

Desde el Gobierno esperan que el Polo genere un impacto positivo en la generación de empleo -tanto directo como indirecto-, además ayudar a reducir los costos de las empresas y productores. También buscan que ayude a atraer inversiones y a impulsar el desarrollo industrial y agroindustrial de Este provincial.