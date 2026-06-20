Jésica Cirió habló de los videos con dólares y aseguró que todos sus ingresos están legalmente declarados

Luego de la difusión de imágenes en las que se la ve manipulando paquetes con dólares guardados en su vestidor, la modelo salió a cruzar esas versiones y sostuvo que existe una causa por extorsión que la tiene como víctima.

En el contexto de la difusión periodística de videos en los que aparece junto a importantes sumas de dinero en efectivo dentro de una propiedad vinculada a su entorno familiar, material que desató fuertes especulaciones sobre el origen de esos fondos y que volvió a poner el foco sobre presuntos vínculos con maniobras de juego clandestino vinculadas a su ex pareja, el dirigente peronista Martín Insaurralde, Jésica Cirio difundió un comunicado para despegarse de cualquier conducta ilícita y defender el origen de su patrimonio.

En el texto, la conductora aseguró haber acudido a la Justicia tras detectar la supuesta vulneración de sus dispositivos electrónicos. “He sido víctima del hackeo de mis dispositivos personales, mediante los cuales se sustrajeron y divulgaron ilegalmente imágenes y videos privados”, sostuvo. Además, remarcó que ya existe una investigación judicial en marcha: “Por estos hechos se inició una causa por extorsión y violación de la privacidad, en la que me encuentro constituida como víctima y querellante”.

Dólares: La defensa de Cirio ante las acusaciones “Ello, como corresponde, fue oportunamente puesto en conocimiento de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 58 de esta ciudad, lo cual dio inicio a la formación de la causa CCC 36588/2025 caratulada ‘CIRIO, Jessica s/d extorsión’”, agrega en el comunicado y también plantea dudas sobre el material difundido al sostener que que hay recortes y alteraciones digitales: "se tratan de una secuencia de videos” e insistió en que “en las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”.

Cirió también buscó despejar cualquier sospecha sobre el origen de los fondos que aparecen en las grabaciones. “Todos mis ingresos, bienes y movimientos patrimoniales se encuentran debidamente registrados y declarados ante los organismos correspondientes”, afirmó. Y agregó que se encuentra “a total disposición de la Justicia para colaborar con cualquier requerimiento que contribuya al esclarecimiento de los hechos”, al tiempo que pidió que se respete su intimidad y la de su familia.

La defensa pública de la modelo llegó después de que se viralizaran imágenes en las que se la observa manipulando fajos de dólares, valijas y cajas con dinero dentro de un vestidor. El material tomó una dimensión política inmediata porque se produjo mientras la Justicia avanza sobre distintas derivaciones de las investigaciones que involucran a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según trascendió, los videos mostrarían escenas registradas años atrás en una vivienda que compartían cuando aún eran pareja.