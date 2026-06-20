La militancia encabezó un banderazo para reclamar la libertad de Cristina Fernández de Kirchner

Cientos de militantes se hicieron presentes para renovar el pedido por la libertad de la lideresa K a más de un año de haber sido condenada por la Corte Suprema de la Nación por actos de corrupción.

La militancia encabeza un banderazo para reclamar la libertad de Cristina Fernández de Kirchner.

En el Día de la Bandera, la militancia kirchnerista se convocó en Parque Lezama para realizar un banderazo con el motivo de pedir la liberación de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple arresto domiciliario desde hace más de un año tras ser condenada por la causa Vialidad.

“Este sábado, banderazo en Parque Lezama. Por Argentina. Por Cristina”, dice el mensaje que posteó La Campora para convocar la movilización que comenzó a eso de las 15 hs.

De esta forma, en el barrio porteño de San Telmo se acordó realizar un acto, en el que se hicieron presentes los máximos referentes del universo K para sostener el pedido de libertad a la ex presidenta.

No obstante, por fuera de la Ciudad de Buenos Aires, las manifestaciones fueron citadas en más de 135 municipios de todo el país.