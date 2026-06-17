Por Diego y el Indio: el cántico viral de la Selección que emociona a miles de argentinos

El nuevo himno de la Scaloneta que se hizo viral en pleno Mundial 2026. El detalle que nadie esperaba en las tribunas argentinas sobre el Indio Solari.

La pasión argentina volvió a dar la nota. En el Mundial 2026, miles de hinchas transformaron Kansas City en una extensión de Argentina durante el debut de la Scaloneta. Entre bombos, banderas, canciones y asados, hubo un protagonista inesperado que llamó la atención de todos: el Indio Solari, presente en las tribunas a través de homenajes, cánticos y una imagen que rápidamente se hizo viral.

El homenaje al Indio Solari que sorprendió en Kansas City Los días previos al estreno de Argentina estuvieron marcados por una verdadera fiesta popular. Cerca de 10.000 hinchas participaron del tradicional banderazo realizado en el centro de Kansas City. El encuentro reunió a familias, grupos de amigos y fanáticos llegados desde distintos puntos de Argentina y Estados Unidos. Hubo bombos, camisetas albicelestes, banderas gigantes y canciones que sonaron durante horas.

Entre todas las imágenes que dejaron esas jornadas apareció una que recorrió las redes sociales. Se trató de un enorme bombo con el rostro del Indio Solari. El homenaje fue compartido por cientos de usuarios y se convirtió en una de las postales más comentadas de la previa mundialista.

Pero la presencia del Indio no terminó allí. En las tribunas también comenzó a tomar fuerza un nuevo cántico dedicado a la Selección. Una de sus versiones dice: “Soy hincha de la Selección, la aliento con el corazón, ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez”. La letra continúa con referencias a Diego Maradona y al deseo de conquistar una nueva Copa del Mundo.