Máximo Kirchner agitó la interna peronista: "Piden unidad y no son capaces de ir a verla a San José"

Con Máximo Kirchner como principal orador y en medio de una interna peronista cada vez más al rojo vivo, La Cámpora encabezó un banderazo en Parque Lezama para reclamar la liberación de Cristina Kirchner , a poco más de un año de su detención en la causa Vialidad. La convocatoria, identificada con la consigna "Por Argentina, por Cristina", reunió a militantes llegados desde distintos puntos del conurbano bonaerense y tuvo réplicas en otras ciudades del país.

La actividad se diferenció de otras manifestaciones recientes en respaldo a la expresidenta porque no tuvo como epicentro el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Días atrás, el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu l e recordó formalmente a Cristina Kirchner que debía respetar las condiciones de detención y advirtió que nuevas concentraciones frente a su domicilio podrían derivar en una revisión del beneficio.

Desde antes de las 14 comenzaron a arribar micros con militantes portando banderas argentinas, que se concentraron en las inmediaciones de la avenida Brasil y las barrancas del parque de San Telmo. Sobre el escenario se ubicaron referentes del kirchnerismo y del peronismo como Guillermo Moreno, Juan Grabois, Mayra Mendoza, Jorge Capitanich, Eduardo "Wado" de Pedro, Florencia Carignano, Eduardo Valdés y Gastón Granados.

Durante su intervención, Máximo Kirchner recuperó conceptos atribuidos a su madre y advirtió sobre el escenario político y social del país. "Si no hay una reacción consciente, racional, más allá de los amores y odios políticos, que haga entender a nuestra sociedad que el camino de conformarse con tan poco, prometiendo alguna vez una vida hermosa, si no se rebelan ante ese destino en el pueblo sólo habrá más desamparo", citó.

A continuación recordó que CFK sostenía que "el peronismo se había torcido y que había que ponerlo en el camino correcto" y agregó: "El problema es que dirigentes ven al peronismo como un camino de acceso al poder y no como una doctrina al pueblo y lo pone de pie". Fue uno de los primeros dardos a Axel Kicillof.

La defensa de la figura de la exmandataria ocupó buena parte de su discurso. "Algunos representantes de nuestro partido buscan negar la figura de Cristina. Transformados en consultores y olvidados de ser militantes, sería bueno si creen que pedir la libertad de Cristina no es un capricho, reclamamos su libertad porque es inocente", sostuvo.

También rechazó los cuestionamientos de quienes consideran que la centralidad política de Cristina Kirchner representa un obstáculo electoral para el peronismo. "Si alguno piensa que esa mujer que le dio ocho años a la Argentina resta votos, quisiera que me expliquen esos supuestos compañeros si vamos a juntar votos siendo empleados de las mineras y las petroleras en el Congreso, si vamos a juntar votos cuando hay gobernadores, como Jalil, que dio quórum para la reforma laboral que quita oportunidades a los argentinos", afirmó.

Cientos de personas concurrieron al acto peronista MDZ

Luego hizo una pausa para referirse a la situación económica y cargar contra el gobierno de Javier Milei. Tras defender el rol de las pequeñas y medianas empresas, acusó al presidente de que "enajena todos los días los recursos naturales del país".

La reivindicación de la expresidenta volvió a aparecer inmediatamente después. "Hace falta hablar claro, sin miedo, porque muchas veces buscan domesticarnos. Y si algo hizo la compañera fue marcarnos un camino. La compañera nunca va a dar la manito, nunca va a mover el rabo con docilidad ni va a hacer el muertito ante el poder económico. No lo hizo, no lo hace y nunca jamás le han arrancado una decisión y una palabra en contra de su pueblo", expresó.

"Creo que está muy claro quién debe ser la conducción de este proceso político del cual cantan ustedes. Muchas veces algunos pusieron en duda la conducción una vez que ella estaba presa, pero cuando estaba libre y se presentó a las elecciones en el PJ, nadie asomó la cabeza", planteó.

El diputado también respondió a quienes responsabilizan a La Cámpora por las divisiones internas. "Muchas veces desde la potencia de la pauta mediática, buscan ponernos en lugares que no son ciertos. Nadie más que nosotros quiere la unidad del campo nacional y popular en la Argentina", sostuvo. Y añadió: "Pero no son palabras sueltas al viento. Hay una historia que muestra que si hubo alguien en el movimiento nacional y popular que hizo surgiera (la unidad) fue la compañera Fernández de Kirchner, cuando en 2019 cedió la presidencia para que hubiera unidad en el peronismo, cuando algunos ponían cara rara".

En uno de sus principales mensajes contra el gobernador bonaerense, lanzó: "Los que todo el día hablan de hacer la unidad, ni siquiera son capaces de ir a verla a San José para decirle 'Compañera, cómo está, necesita algo'. Esa es la verdad".

Sobre el final volvió a rechazar las acusaciones contra el kirchnerismo y defendió el desempeño económico de los gobiernos peronistas entre 2003 y 2015. "En estos que quieren sindicarnos como agentes de la división subyace una mentira, como también otra mentira más que este espacio político es una fuerza antiempresaria. ¡Mi dios! Si no hay proceso en Argentina que se hayan creado más empresas que entre 2003 y 2015...", aseveró.