La Justicia mantuvo la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner

El juez Rodrigo Giménez Uriburu resolvió mantener la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner tras considerar que cumplió adecuadamente con las condiciones impuestas para la ejecución de la pena en su domicilio de la calle San José 1111.

La decisión del magistrado a cargo de la ejecución de la pena fue adoptada tras una nueva revisión periódica del régimen que la exmandataria cumple desde junio de 2025. En ese marco, Giménez Uriburu evaluó los informes elaborados por los organismos encargados del control y seguimiento de la medida y concluyó que Fernández de Kirchner respetó las reglas de conducta establecidas, permaneció en el domicilio fijado por el tribunal y cumplió con las exigencias vinculadas al monitoreo electrónico, el régimen de visitas y las autorizaciones de salida otorgadas por razones médicas y judiciales.

Según los informes de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y por la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, se verificó que no hubo ingresos de personas no autorizadas ni incumplimientos de las condiciones impuestas.

Los reportes también señalaron que las únicas alertas registradas por el sistema de monitoreo electrónico correspondieron a salidas previamente autorizadas por el tribunal, sin interrupciones en el seguimiento de la geolocalización de la expresidenta; una de ellas fue hace exactamente 3 meses, el pasado 17 de marzo, cuando fue a los tribunales federales de Comodoro Py para ser indagada en la causa “Cuadernos”.

En su resolución, el juez Giménez Uriburu también analizó el episodio ocurrido el 14 de junio pasado, donde se instaló una bandera de un edificio vecino hacia el balcón del departamento donde Fernández de Kirchner cumple la condena con la inscripción “De San José a la Rosada”. Lo anterior motivó una advertencia formal por parte del magistrado, quien consideró que la situación merecía un llamado de atención y debía ser tenida especialmente en cuenta hacia el futuro.

Sin embargo, el juez Giménez Uriburu sostuvo que ese incidente, analizado junto con el resto de las constancias del expediente, no resultaba suficiente para alterar el cuadro general de cumplimiento acreditado por los organismos de control. En ese sentido, afirmó que la conducta observada en aquella oportunidad “constituye una incidencia que merece ser considerada y tenida especialmente presente hacia el futuro, pero no alcanza a desvirtuar el cuadro general de cumplimiento”.

Por último, también se valoró el estado de salud de la exmandataria. Los informes indicaron que continúa bajo tratamiento odontológico, recibe la medicación necesaria por la extirpación de la glándula tiroides y mantiene controles médicos periódicos. Asimismo, se destacó que, durante una internación sufrida a fines de 2025, el dispositivo de vigilancia electrónica continuó funcionando con normalidad.

Para el magistrado, Fernández de Kirchner, evidenció una actitud de colaboración con los organismos encargados de supervisar la ejecución de la pena y un adecuado sometimiento al control judicial. “Ha cumplido adecuadamente con el deber de permanencia en el domicilio, con la obligación de mantener informado al Tribunal acerca de las novedades relativas a su estado de salud y las consultas médicas necesarias fuera de aquel”, señaló.

Con esos argumentos, el Tribunal Oral Federal N.º 2 resolvió mantener sin modificaciones la modalidad de prisión domiciliaria para el cumplimiento de la condena y dispuso que los organismos de control continúen realizando las tareas de supervisión y seguimiento previstas por la ley.