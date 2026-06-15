Cerveza a un dólar y banderazo: las iniciativas de Quilmes en la previa del debut argentino en el Mundial 2026

En la previa del primer partido de Argentina en el Mundial 2026, la empresa realizó un pre-banderazo este domingo en Kansas.

Quilmes acompañó este domingo a los argentinos que participaron del prebanderazo en Los Hornos, en Kansas City, con una promoción especial: latas de cerveza a 1 dólar. En una propuesta que buscó sumarse a los encuentros de hinchas que alientan lejos de casa durante el Mundial.

En el marco de las previas de los partidos, la marca ofreció cerveza a un precio simbólico para quienes se acercaron al bar argentino Los Hornos.

Banderazo Quilmes 2 En la previa del debut de Argentina, los argentinos organizaron un banderazo en Kansas. Gentileza Quilmes La bandera como punto de encuentro Además de la promoción, se pudo ver una bandera argentina de 30 metros, pensada como un elemento central del banderazo.