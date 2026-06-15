De Córdoba al Mundial 2026 en moto: la historia del argentino que viajó a Nueva York para seguir a la Selección

Que un argentino cometa una locura por la Selección argentina ya no es novedad, pero la historia de Gastón Benítez rompe todos los moldes en este Mundial 2026 . Tras quedarse sin empleo, este cordobés tomó una decisión trascendental para su vida: juntó sus ahorros, modificó su moto y se lanzó a las rutas con un objetivo inicial que era unir Córdoba con Alaska. Sin embargo, la pasión por la Scaloneta cambió su rumbo por completo.

En una entrevista exclusiva con MDZ desde Kansas City , Gastón relató la impresionante odisea que lo llevó a recorrer 18.000 kilómetros sobre dos ruedas para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en su defensa del título mundial.

"Salí el 5 de marzo, pero esto es algo que tengo en la cabeza hace 4 o 5 años. Fue un año entero para poder organizarlo todo", le confesó Gastón a MDZ . El trayecto incluyó más de 100 paradas geográficas y desafíos logísticos extremos que solo los verdaderos amantes de las motos pueden dimensionar.

El cordobés cruzó a Chile, recorrió los 2.600 kilómetros de la costa de Perú, atravesó las montañas de Ecuador y llegó a Colombia. Allí se topó con el famoso Tapón del Darién, donde se termina la ruta firme: “En Colombia tuvimos un problema de logística porque no hay más ruta. Tuvimos que subir la moto a un velero durante 6 días para poder cruzar a Panamá. De ahí recorrimos toda Centroamérica y después el gigante de México, que es interminable”.

La aventura no la empezó solo. Gastón compartió gran parte del trayecto con su padre, uniendo la pasión familiar por el motociclismo. "Salimos con mi viejo hasta Tijuana. Fue una experiencia única, algo con lo que soñábamos los dos porque compartimos la misma pasión que es andar en moto", relató emocionado.

Al llegar a la frontera mexicana, el destino del viaje mutó de forma definitiva. Su padre pegó la vuelta y Gastón desvió su brújula original hacia los estadios norteamericanos: "Ahí en Tijuana nos separamos y yo dije: 'Yo sigo con la Selección'. Mi idea es seguirlo hasta el final. Mi viaje termina en Nueva York de una forma o de otra".

El drama mecánico en Los Ángeles que quemó el presupuesto de las entradas

A pesar de la mística del viaje, los últimos días en los Estados Unidos fueron sumamente complejos para el aventurero cordobés debido a un imprevisto mecánico que puso en riesgo su sueño mundialista.

"Pasó de todo, fue muy duro estos últimos días. Llegué a Los Ángeles y la moto falló. Para arreglarla tuve que gastar gran parte del presupuesto que tenía destinado para las entradas del Mundial", explicó a MDZ. A pesar del golpe económico, Gastón se lo toma con filosofía de ruta: "Es parte de esto; al que le gusta viajar en moto tiene que aceptarlo".

Actualmente, el cordobés se encuentra en Kansas City, donde logró conseguir un ticket a último momento. Sin embargo, su próximo destino ya le plantea un nuevo desafío: "Para el partido en Dallas la estoy viendo más difícil porque están muy caras, pero sigo buscando a la expectativa".

La fe intacta en los campeones del mundo

Al ser consultado sobre el rendimiento futbolístico del equipo en esta Copa del Mundo, la confianza del motociclista se mantiene inquebrantable.

"Yo creo que tenemos un equipo consolidado que viene de ser campeón del mundo. Tenemos la confianza puesta en los jugadores porque ellos la tienen puesta en sí mismos. Con eso voy y con eso los acompaño", concluyó Gastón, antes de subirse nuevamente a su moto para seguir sumando kilómetros detrás de la ilusión de la tercera estrella.